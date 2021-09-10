У Дніпрі перепоховали останки Олександра Поля

У Дніпрі на передодні 245-го Дня міста провели перепоховання першого почесного громадянина Олександра Поля. Тепер його могила знаходиться в Севастопольському парку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Дніпра Бориса Філатова в Facebook

З першого дня своєї каденції Борис Філатов обіцяв знайти могилу Олександра Поля. Після численних експертиз і досліджень, мер стримав слово.

"Людина, яка змінила історію рідного міста, але ледь не втратив своє місце в ній. Коли ми завершимо реконструкцію Севастопольського парку, це зміцнить нову традицію - починати кожен День міста саме там. Без натужного офіціозу і промов, які ніхто і ніколи не слухає" , - написав Борис Філатов.

На місці перепоховання Олександра Поля встановили плиту з лабрадориту. Саме з цього каменю колись був зроблений хрест на його склепі.

"У наступному році тут буде встановлено його бюст, який виготовлять з переплавленого пам'ятника Григорію Петровському, який демонтували з Привокзальної площі п'ять років тому. Тому, що Дніпро - сильне українське місто. Місто, де люди різних національностей і віросповідань живуть в злагоді й взаєморозумінні. Місто, яке зберігає свою історію і шанує пам'ять своїх справжніх героїв, а не тих, хто наживався на бідах людей. Епоха Петровських пішла назавжди. Епоха Полів починається знову", - написав мер Дніпра.