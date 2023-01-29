"Успішний наступ". Лікарні Мелітополя та Токмаку переповнені окупантами

У Мелітополі та Токмаку Запорізької області лікарні переповнені пораненими російськими солдатами. Тож заяви про "успішний наступ" російських військ на Запорізькому напрямку не мають нічого спільного з реальністю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Мелітополь"
"Жодних додаткових територій російська армія так і не зайняла. Натомість госпіталь у Мелітополі переповнений пораненими. Решту везуть по сусідніх населених пунктах, які поки що перебувають в окупації", - йдеться в повідомленні.
Так, зокрема, лише до міської лікарні Токмака Запорізької області за останні дні привезли до 50 поранених окупантів. Більшість із них, після отримання формальної допомоги, відправляють назад на передову.
А представників офіцерського складу після госпіталю, цілком ймовірно, перевозять на бази відпочинку на реабілітацію.
Як повідомлялось,
за даними Генштабу, до лікарні селища Ювілейне під Луганськом привезли близько 300 поранених бойовиків ПВК "Вагнера", але лікарі відмовляються їм надавати необхідну допомогу.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, росіяни поширюють інформацію про нібито успіхи у районі Вугледара (Донецька область) та Оріхова (Запорізька область). Проте ці заяви є фейками.
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