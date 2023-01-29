ua ru
Нд, 29 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

До лікарні під Луганськом привезли близько 300 поранених бойовиків ПВК "Вагнера", - Генштаб

Новость на русском →
Неділя 29 січня 2023 07:30
До лікарні під Луганськом привезли близько 300 поранених бойовиків ПВК "Вагнера", - Генштаб Фото: у лікарню під Луганськом привезли близько 300 поранених бойовиків ПВК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

До лікарні селища Ювілейне під Луганськом привезли близько 300 поранених бойовиків ПВК "Вагнера", але лікарі відмовляються їм надавати необхідну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

"Противник продовжує зазнавати значних втрат. Так, до 15 міської багатопрофільної лікарні Ювілейного Луганської області доставлено до 300 найманців так званого ПВК "Вагнера", - йдеться у зведенні Генштабу.

Повідомляється, що оскільки більшість із них є носіями таких захворювань як ВІЛ/СНІД, сифіліс, туберкульоз та пневмонія, лікарі відмовляються надавати їм медичну допомогу.

Раніше ми писали, що у Новоайдарі Луганської області стався вибух у лікарні, де лікувалися російські окупанти.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що росіяни продовжують використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров'я на тимчасово окупованій території для лікування поранених військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ ПВК Вагнера Війська РФ Вторгнення Росії до України
NEWS
У НАТО заявили про готовність до прямої конфронтації з Росією
У НАТО заявили про готовність до прямої конфронтації з Росією
DAILY
Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Олександр Завітневич: Російські генерали повели солдат на смерть, вони вірили у телевізор