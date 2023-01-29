"Успешное наступление". Больницы Мелитополя и Токмака переполнены оккупантами

В Мелитополе и Токмаке Запорожской области больницы переполнены ранеными российскими солдатами. Так что заявления об "успешном наступлении" российских войск на Запорожском направлении не имеют ничего общего с реальностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Мелитополь".
"Никаких дополнительных территорий российская армия так и не заняла. В то же время госпиталь в Мелитополе переполнен ранеными. Остальные везут по соседним населенным пунктам, которые пока находятся в оккупации", - говорится в сообщении.
Так, в частности, только в городскую больницу Токмак Запорожской области за последние дни привезли до 50 раненых оккупантов. Большинство из них после получения формальной помощи отправляют обратно на передовую.
А представителей офицерского состава после госпиталя, по всей вероятности, перевозят на базы отдыха на реабилитацию.
Как сообщалось, по данным Генштаба, в больницу поселка Юбилейное под Луганском привезли около 300 раненых боевиков ЧВК "Вагнера", но врачи отказываются им предоставлять необходимую помощь.
Напомним, по данным британской разведки, россияне распространяют информацию о якобы успехах в районе Угледара (Донецкая область) и Орехово (Запорожская область). Однако эти заявления являются фейками.
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