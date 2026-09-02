Успішні контратаки ЗСУ зірвали нові операції РФ на фронті, - ISW

Харківська область

Російські війська продовжували наступальні дії на півночі Харківщини та в напрямку Великого Бурлука, однак не змогли просунутися вперед через контратаки українських військових.

На Куп'янському напрямку 1 вересня російські сили також здійснювали обмежені штурми, проте підтвердженого просування не зафіксовано. Сили оборони продовжували контратакувати.

Напередодні російські джерела поширили відео, на яких стверджувалося, що солдати РФ перебувають у Великій Шапківці на північний захід від Куп'янська та на північ від Куп'янськ-Вузлового. На підставі цих кадрів окупанти заявляли про нібито просування своїх сил.

Водночас аналітики ISW вважають, що відеозаписи могли бути сфабриковані або створені за допомогою штучного інтелекту.

Вчора російські війська продовжили наступальні операції в напрямку Борової, але не досягли успіху через контратаки ЗСУ.

За даними російських джерел, українські військові контратакували на захід від Борової - на північ від Шийківки, поблизу Рідкодуба та Нового, а також у напрямку Катеринівки на південний схід від Борової.

Деякі російські військові блогери визнали просування українських воїнів та їхні тактично важливі успіхи на цій ділянці фронту.

Донецька область

31 серпня та 1 вересня російські загарбники продовжували наступальні дії на Слов'янському напрямку, однак підтвердженого просування не мали.

Також відомо, що відбулися нові контратаки українських військових як на північ, так і на південь від Лимана, що розташований на північний схід від Слов'янська.

Окрім того, армія РФ проводила наступальні операції на Покровському та Новопавлівському напрямках. Водночас підтверджених успіхів і просування російських сил не зафіксовано.

На Олександрівському напрямку 1 вересня російські війська проводили обмежені наступальні операції, однак ЗСУ змогли дати відсіч ворогу.

Запорізька область

31 серпня та 1 вересня російські війська проводили обмежені наступальні операції на Гуляйпільському напрямку, однак підтвердженого просування не досягли.

Водночас українські сили продовжували завдавати ударів середньої дальності по російських об'єктах і логістичних маршрутах в окупованій частині Запорізької області.

Зокрема, українські безпілотники атакували транспортні засоби на трасі М-14 Ростов - Крим, а також на трасі Н-30 Бердянськ - Токмак - Василівка на північ від Токмака.

Сумська область

Протягом минулої доби армія РФ продовжувала наступ на півночі Сумщини, однак прорватися вперед не змогла.

Російські військові блогери стверджували, що окупанти увійшли в Уланове та просунулися поблизу Потапівки й Садків - усі ці населені пункти розташовані на північний захід від Сум. Однак підтверджень цим словами наразі немає.