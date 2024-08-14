Успішна атака російської авіабази "Саваслейка": експерти вказали на важливу деталь

Авіабаза "Саваслейка", яка зазнала дронових атак в ніч проти 14 серпня, була фактично не захищена. Зенітні комплекси та кулемети не змогли протистояти атакам безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DefenseExpress.
Зазначається, що очевидці у відео, на якому було зафіксовано атаку на авіабазу, нарікають на роботу ППО, яка не змогла збити жодного дрона.
"Причина доволі банальна - на авіабазі "Саваслейка" за всю протиповітряну оборону, вочевидь, відповідає лише зенітки типу ЗУ-23-2 та кулемети. Роботи більш потужних засобів - не зафіксовано".
Зокрема супутниковий сервіс NASA показує потужну пожежу у районі розвантаження та зберігання паливно-мастильних матеріалів.
Як з цього приводу зазначають експерти, то паливні та мастильні матеріали до відповідних типів літаків, що базуються на даних аеродромах, є важкодоступними. Вони виробляються із певних видів нафти та є далеко не на кожному НПЗ.
"Тобто навіть ураження запасів палива, як і частини паливної інфраструктури аеродрому, вже доволі суттєвий результат. І тепер питання базування на цій авіабазі МиГ-31К під питанням", - йдеться в повідомленні.
Окупанти мають можливості рішень, втім навіть такий розвиток подій, на думку експертів, викличе значні додаткові ускладнення для ворога.
Нагадаємо, у Нижньогородській області (РФ) на авіабазі "Саваслейка" вночі лунали вибухи. Супутники зафіксували на території аеродрому загоряння. Згідно зі свідченнями очевидців, по базі було здійснено близько 10 "прильотів".
За попередньою інформацією, на даній авіабазі можуть базуватися носії ракет "Кинжал" літаки МіГ-31К.
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