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Успешная атака российской авиабазы "Саваслейка": эксперты указали на немаловажную деталь

Фото: атака на авиабазу Самваслейка (иллюстративное фото wikipedia.org)
Автор: Ярослава Борзова

Авиабаза "Саваслейка", подвергшаяся дроновым атакам в ночь на 14 августа, была фактически не защищена. Зенитные комплексы и пулеметы не смогли противостоять атакам беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DefenseExpress .

Отмечается, что очевидцы в видео, на котором была зафиксирована атака на авиабазу, сетуют на работу ПВО, которая не смогла сбить ни единого дрона.

"Причина достаточно банальная - на авиабазе "Саваслейка" за всю противовоздушную оборону, очевидно, отвечает только зенитки типа ЗУ-23-2 и пулеметы. Работы более мощных средств - не зафиксированы".

В частности спутниковый сервис NASA показывает мощный пожар в районе разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов.

Как по этому поводу отмечают эксперты, то топливные и смазочные материалы к соответствующим типам самолетов, базирующихся на данных аэродромах, труднодоступны. Они производятся из определенных видов нефти и далеко не на каждом НПЗ.

"То есть даже поражение запасов топлива, как и части топливной инфраструктуры аэродрома, уже достаточно существенный результат. И теперь вопрос базирования на этой авиабазе МиГ-31К под вопросом", - говорится в сообщении.

У оккупантов есть возможности решений, впрочем даже такое развитие событий, по мнению экспертов, вызовет значительные дополнительные осложнения для врага.

 

Атака на авиабазу "Саваслейка"

Напомним, в Нижегородской области (РФ) на авиабазе "Саваслейка" ночью раздавались взрывы. Спутники зафиксировали на территории аэродрома возгорание. Согласно свидетельствам очевидцев, по базе было совершено около 10 "прилетов".

По предварительной информации, на данной авиабазе могут базироваться носители ракет "Кинжал" самолета МиГ-31К.

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