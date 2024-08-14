Успішна атака російської авіабази "Саваслейка": експерти вказали на важливу деталь

Авіабаза "Саваслейка", яка зазнала дронових атак в ніч проти 14 серпня, була фактично не захищена. Зенітні комплекси та кулемети не змогли протистояти атакам безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DefenseExpress .

Зазначається, що очевидці у відео, на якому було зафіксовано атаку на авіабазу, нарікають на роботу ППО, яка не змогла збити жодного дрона.

"Причина доволі банальна - на авіабазі "Саваслейка" за всю протиповітряну оборону, вочевидь, відповідає лише зенітки типу ЗУ-23-2 та кулемети. Роботи більш потужних засобів - не зафіксовано".

Зокрема супутниковий сервіс NASA показує потужну пожежу у районі розвантаження та зберігання паливно-мастильних матеріалів.

Як з цього приводу зазначають експерти, то паливні та мастильні матеріали до відповідних типів літаків, що базуються на даних аеродромах, є важкодоступними. Вони виробляються із певних видів нафти та є далеко не на кожному НПЗ.

"Тобто навіть ураження запасів палива, як і частини паливної інфраструктури аеродрому, вже доволі суттєвий результат. І тепер питання базування на цій авіабазі МиГ-31К під питанням", - йдеться в повідомленні.

Окупанти мають можливості рішень, втім навіть такий розвиток подій, на думку експертів, викличе значні додаткові ускладнення для ворога.