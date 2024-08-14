Успешная атака российской авиабазы "Саваслейка": эксперты указали на немаловажную деталь

Авиабаза "Саваслейка", подвергшаяся дроновым атакам в ночь на 14 августа, была фактически не защищена. Зенитные комплексы и пулеметы не смогли противостоять атакам беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DefenseExpress .

Отмечается, что очевидцы в видео, на котором была зафиксирована атака на авиабазу, сетуют на работу ПВО, которая не смогла сбить ни единого дрона.

"Причина достаточно банальная - на авиабазе "Саваслейка" за всю противовоздушную оборону, очевидно, отвечает только зенитки типа ЗУ-23-2 и пулеметы. Работы более мощных средств - не зафиксированы".

В частности спутниковый сервис NASA показывает мощный пожар в районе разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов.

Как по этому поводу отмечают эксперты, то топливные и смазочные материалы к соответствующим типам самолетов, базирующихся на данных аэродромах, труднодоступны. Они производятся из определенных видов нефти и далеко не на каждом НПЗ.

"То есть даже поражение запасов топлива, как и части топливной инфраструктуры аэродрома, уже достаточно существенный результат. И теперь вопрос базирования на этой авиабазе МиГ-31К под вопросом", - говорится в сообщении.

У оккупантов есть возможности решений, впрочем даже такое развитие событий, по мнению экспертов, вызовет значительные дополнительные осложнения для врага.