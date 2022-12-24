Успіхи ЗСУ під Бахмутом та на лінії Сватова-Кремінне: карти боїв

Контрнаступ ЗСУ на сході Харківської та заході Луганської областей

Російські війська, ймовірно, провели принаймні дві розвідувальні операції на півночі та північному сході України 22-23 грудня. У Генштабі України повідомили, що українські сили відбили російські атаки у Високому Сумської області та Хатному в Харківській області. Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив, що українські воїни територіальної оборони 22 грудня знищили російську диверсійно-розвідувальну групу у Високому. Російська розвідка північного кордону України сприяє як російській інформаційній операції, покликаній переконати Україну та Захід, що російські війська атакуватимуть північну Україну, так і підготовці до реальної операції.

Можливо, українські війська захопили ще одне село в напрямку Сватового. Генштаб України повідомив, що 23 грудня російські війська вперше обстріляли Коломийчиху в Луганській області (10 км на північний захід від Сватового). Зйомки бойових дій із геолокацією, опубліковані 22 грудня, але, ймовірно, зроблені раніше, показують, як проукраїнські білоруські добровольчі сили обстрілюють позиції росіян у Коломийчисі. Можливо, українські війська нещодавно просунулися до Коломийчихи.

Українські війська продовжували відбивати російські атаки на лінії Кремінна-Сватове. У Генштабі України повідомляли, що українські сили відбили атаки на Стельмахівку (15 км на північний захід від Сватового), Андріївку, Червонопопівку (6 км на північний захід від Кремінної) та Плошанку (2 км від траси Р-66 Кремінь-Сватове). Прокремлівський Telegram-канал WarGonzo повідомив, що 23 грудня російська артилерія обстріляла українські сили в районі Червонопопівки. ISW оцінює, що українські сили ймовірно перебувають у Червонопопівці, незважаючи на відсутність візуальних доказів звільнення Червонопопівки.

Російські джерела стверджують, що українські війська активізували розвідку поблизу Діброви (5 км на південний захід від Кремінної). Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська 23 грудня знищили дві українські диверсійно-розвідувальні групи в лісах на південь від Діброви. Відомий російський військовий блогер розширив інформацію про те, що 22 грудня українські війська посилили розвідку в тому самому лісовому масиві.

Бої на Донбасі

Ймовірно, за останні 72 години українські війська досягли тактичних успіхів на схід і південь від міста Бахмут.

Ймовірно, за останні 72 години українські війська витіснили російські війська, які тимчасово увійшли до східного Бахмута, до промислової зони у східному Бахмуті. На відео з геолокацією, опублікованому 23 грудня, видно, як українські сили ведуть вогонь з непрямої наводки по російських військах у східних промислових районах Бахмута. Відео, якщо буде підтверджено, що воно зроблене нещодавно, підтверджує попередні повідомлення українських соціальних мереж про те, що 21 грудня українські сили провели тактичну контратаку, яка відбила російські сили від околиць Бахмута. 22 грудня Гіркін заявив, що українські війська витіснили сили групи "Вагнера" в Бахмуті з позицій, які вони зайняли кілька днів тому, і повернули назад у східну промзону.

Близько 22 грудня українські війська відбили лінію окопів за 700 метрів на захід від Озарянівки (13 км на південь від Бахмута). На геолокаційних кадрах бойових дій, опублікованих 23 грудня, видно елементи 28-ї української механізованої бригади після очищення раніше окупованої Росією траншеї на захід від Озарянівки, ймовірно, на 22 грудня. Відомий російський військовий блогер заявив, що частини 28-ї української механізованої бригади вели бої в Озарянівці і не змогли відбити населений пункт 23 грудня.

23 грудня російські війська продовжили наступ на Бахмут. Російське джерело стверджувало, що російські війська захопили східну частину Кліщіївки (4 км на південь від Бахмута), хоча ISW не може підтвердити це твердження. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Яковлівки, Бахмутського, Бахмута, Майорська та Нью-Йорка.

Російські війська 22-23 грудня завдали ударів по невстановленим українським об’єктам у тилу України в Краматорську. Російські джерела повідомили, що російські війська завдали ударів по українських районах концентрації та казармі.

23 грудня російські війська продовжували наступальні дії на заході Донецької області. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські атаки на Водяне, Красногорівку та Мар’їнку. Підрозділи російської морської піхоти продовжують діяти на заході Донецької області. На геолокаційних кадрах бойових дій, опублікованих 22 грудня, видно, як українські війська відбивають елементи російської морської піхоти на захід від Нескучного (30 км на захід від Вугледара). Кадри з середини до кінця грудня документують елементи 40-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту, що діють у районі Вугледару.

Ситуація на півдні

Російські війська продовжують укріплювати оборонні позиції в лівобережній Херсонській та Запорізькій областях і ведуть оборонні дії на півдні України. 23 грудня український Генштаб повідомив, що російські війська облаштовують інженерні позиції на трасі Красноперекопськ-Джанкой на півночі Криму. Супутникові знімки також показують, що російські війська побудували окопи по периметру Токмака, оперативно важливого населеного пункту в окупованій Запорізькій області на російських наземних лініях зв’язку (GLOCs) до Бердянська та Мелітополя. Начальник українського Об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін заявив, що російські війська не змінили тактики на півдні України і продовжують використовувати диверсійно-розвідувальні групи для розвідки островів у дельті Дніпра в Херсонській області.

23 грудня російські війська продовжували обстріли українських позицій та цивільної інфраструктури в Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Українські військові чиновники та користувачі соціальних мереж поділилися кадрами, на яких, як повідомляється, видно, як російські сили обстрілюють Херсон боєприпасами з білим фосфором. Українські військові додали, що використання запалювальних боєприпасів проти мирного населення є військовим злочином. Єрін також зазначив, що російські війська продовжують використовувати Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) як прикриття для своїх сил.

Користувачі соцмереж розповсюдили відео вибуху, який нібито стався внаслідок удару українців по російському штабу в Токмаку 22 грудня.