Актуальна карта війни від британської розвідки: що відбувається на фронті
Ситуація на українському фронті станом на 23 грудня залишається стабільною. При цьому на східному напрямі продовжуються запеклі бої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.
За даними британської розвідки, росіяни намагаються прорвати позиції ЗСУ на трьох напрямках – у Донецькій та Луганській областях. Бої тривають у районі Сватового, Кремінної та Бахмута. В останньому населеному пункті ситуація більш напружена.
На решті дільниць фронту бої стабілізувалися. У Запорізькій та Херсонській областях українські бійці продовжують завдавати точних ударів по транспортним артеріям та скупченням ворожих військ.
Нагадаємо, раніше в НАТО заявили, що Росія сподівається заморозити війну проти України та не шукає миру. Країна-агресор хоче виграти час, щоб перегрупуватися та підготуватися до нового наступу.
При цьому, за даними ISW, окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ на лівому березі Дніпра та в Криму.
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