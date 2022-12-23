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Актуальна карта війни від британської розвідки: що відбувається на фронті

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П'ятниця 23 грудня 2022 14:53
Актуальна карта війни від британської розвідки: що відбувається на фронті Фото: українські військові у зоні бойових дій (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Ситуація на українському фронті станом на 23 грудня залишається стабільною. При цьому на східному напрямі продовжуються запеклі бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, росіяни намагаються прорвати позиції ЗСУ на трьох напрямках – у Донецькій та Луганській областях. Бої тривають у районі Сватового, Кремінної та Бахмута. В останньому населеному пункті ситуація більш напружена.

На решті дільниць фронту бої стабілізувалися. У Запорізькій та Херсонській областях українські бійці продовжують завдавати точних ударів по транспортним артеріям та скупченням ворожих військ.

Актуальна карта війни від британської розвідки: що відбувається на фронті

Нагадаємо, раніше в НАТО заявили, що Росія сподівається заморозити війну проти України та не шукає миру. Країна-агресор хоче виграти час, щоб перегрупуватися та підготуватися до нового наступу.

При цьому, за даними ISW, окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ на лівому березі Дніпра та в Криму.

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