Успехи ВСУ под Бахмутом и на линии Сватово-Кременная: карты боев

Контрнаступление ВСУ на востоке Харьковской и западе Луганской областей

Российские войска, вероятно, провели по крайней мере две разведывательные операции на севере и северо-востоке Украины 22-23 декабря. В Генштабе Украины сообщили, что украинские силы отразили российские атаки в Высоком Сумской области и Хатном в Харьковской области. Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что украинские воины территориальной обороны 22 декабря уничтожили российскую диверсионно-разведывательную группу в Высоком. Российская разведка северной границы Украины способствует как российской информационной операции, призванной убедить Украину и Запад, что российские войска будут атаковать северную Украину, так и подготовку к реальной операции.

Возможно, украинские войска захватили еще одну деревню в направлении Сватового. Генштаб Украины сообщил, что 23 декабря российские войска впервые обстреляли Коломыйчиху в Луганской области (10 км северо-западнее Сватового). Съемки боевых действий с геолокацией, опубликованные 22 декабря, но предположительно сделанные ранее, показывают, как проукраинские белорусские добровольческие силы обстреливают позиции россиян в Коломыйчисе. Возможно, украинские войска недавно продвинулись в Коломыйчиху.

Украинские войска продолжали отражать российские атаки на линии Кременно-Сватово. В Генштабе Украины сообщали, что украинские силы отбили атаки на Стельмаховку (15 км северо-западнее Сватового), Андреевку, Краснопоповку (6 км северо-западнее Кременной) и Плошанку (2 км от трассы Р-66 Кремень-Сватово). Прокремлевский Telegram-канал WarGonzo сообщил, что 23 декабря российская артиллерия обстреляла украинские силы в районе Краснопоповки. ISW оценивает, что украинские силы, вероятно, находятся в Краснопоповке, несмотря на отсутствие визуальных доказательств увольнения Краснопоповки.

Российские источники утверждают, что украинские войска активизировали разведку вблизи Дибровы (5 км к юго-западу от Кременной). Министерство обороны России заявило, что российские войска 23 декабря уничтожили две украинские диверсионно-разведывательные группы в лесах к югу от Дибровы. Известный российский военный блогер расширил информацию о том, что 22 декабря украинские войска усилили разведку в том же лесном массиве.

Бои на Донбассе

Вероятно, за последние 72 часа украинские войска добились тактических успехов к востоку и югу от города Бахмут.

Вероятно, за последние 72 часа украинские войска вытеснили российские войска, временно вошедшие в восточный Бахмут, в промышленную зону в восточном Бахмуте. На видео с геолокацией, опубликованном 23 декабря, видно, как украинские силы ведут огонь по косвенной наводке по российским войскам в восточных промышленных районах Бахмута. Видео, если будет подтверждено, что оно сделано недавно, подтверждает предварительные сообщения украинских социальных сетей о том, что 21 декабря украинские силы провели тактическую контратаку, отразившую российские силы от окрестностей Бахмута. 22 декабря Гиркин заявил, что украинские войска вытеснили силы группы "Вагнера" в Бахмуте с позиций, которые они заняли несколько дней назад, и вернули обратно в восточную промзону.

Около 22 декабря украинские войска отбили линию окопов в 700 метрах к западу от Озаряновки (13 км к югу от Бахмута). На геолокационных кадрах боевых действий, опубликованных 23 декабря, видны элементы 28-й украинской механизированной бригады после очищения ранее оккупированной Россией траншеи к западу от Озаряновки, вероятно, на 22 декабря. Известный российский военный блоггер заявил, что части 28 украинской механизированной бригады вели бои в Озаряновке и не смогли отбить населенный пункт 23 декабря.

23 декабря русские войска продолжили наступление на Бахмут. Российский источник утверждал, что российские войска захватили восточную часть Клещиевки (4 км к югу от Бахмута), хотя ISW не может подтвердить это утверждение. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отразили российские атаки вблизи Яковлевки, Бахмутского, Бахмута, Майорска и Нью-Йорка.

Российские войска 22-23 декабря нанесли удары по неустановленным украинским объектам в тылу Украины в Краматорске. Российские источники сообщили, что российские войска нанесли удары по украинским районам концентрации и казарме.

23 декабря российские войска продолжали наступательные действия на западе Донецкой области. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские атаки на Водяное, Красногоровку и Марьинку. Подразделения русской морской пехоты продолжают действовать на западе Донецкой области. На геолокационных кадрах боевых действий, опубликованных 22 декабря, видно, как украинские войска отражают элементы российской морской пехоты к западу от Нескучного (30 км к западу от Угледара). Кадры с середины до конца декабря документируют действующие в районе Угледара элементы 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

Ситуация на юге

Российские войска продолжают укреплять оборонные позиции в левобережной Херсонской и Запорожской областях и ведут оборонительные действия на юге Украины. 23 декабря украинский Генштаб сообщил, что российские войска обустраивают инженерные позиции на трассе Красноперекопск-Джанкой на севере Крыма. Спутниковые снимки также показывают, что российские войска построили окопы по периметру Токмака, оперативно важного населённого пункта в оккупированной Запорожской области на российских наземных линиях связи (GLOCs) в Бердянск и Мелитополь. Начальник украинского Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Евгений Ерин заявил, что российские войска не изменили тактику на юге Украины и продолжают использовать диверсионно-разведывательные группы для разведки островов в дельте Днепра в Херсонской области.

23 декабря российские войска продолжали обстрелы украинских позиций и гражданской инфраструктуры в Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях. Украинские военные чиновники и пользователи социальных сетей поделились кадрами, на которых видно, как российские силы обстреливают Херсон боеприпасами с белым фосфором. Украинские военные добавили, что использование зажигательных боеприпасов против мирного населения является военным преступлением. Ерин также отметил, что российские войска продолжают использовать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в качестве прикрытия своих сил.

Пользователи соцсетей распространили видео взрыва, якобы произошедшего в результате удара украинцев по российскому штабу в Токмаке 22 декабря.