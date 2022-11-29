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Успіхи України на фронті до Нового року будуть однозначно, - Самусь

Фото: Наступ ЗСУ очікується до Нового року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус

Україна вже почала підготовку до майбутніх операцій на різних напрямках. І вони будуть проведені тоді, коли вони будуть готові - не відштовхуючись від часу, а від інших параметрів

Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна висловив директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

"Я думаю, що успіхи до Нового року будуть однозначно", - сказав він.

Водночас він зазначив, що зараз не можна сказати, конкретно на яких напрямках буде наступ. "Це може бути Луганська область, може бути і Херсонська або Запорізька. Якщо ми кажемо про успіхи в Херсонській та Запорізькій областях, то, очевидно, що далі ми виходимо на Крим", - додав експерт.

За його словами, ситуація на лівому березі Херсонської області у росіян не така вже райдужна, як вони б цього хотіли.

"Вони мають проблему, бо наші HIMARS вже фактично добивають майже до самого Криму. А це означає, що будь-який командний пункт, склад з боєприпасами, система управління зв'язку, будь-яка логістика знаходиться під високоточними ударами. Це означає, що Україна вже почала підготовку до майбутніх операцій", - додав Самусь.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, після відступу з Херсона російські війська зміцнюються на нових рубежах ближче до Криму. У Генічеську перебуватиме новий штаб окупантів.

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