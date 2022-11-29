RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Успехи Украины на фронте до Нового года будут однозначно, - Самусь

Фото: Наступление ВСУ ожидается до Нового года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Украина уже начала подготовку к предстоящим операциям по разным направлениям. И они будут проведены тогда, когда они будут готовы - не отталкиваясь от времени, а от других параметров

Такое мнение в интервью РБК-Украина высказал директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

"Я думаю, что успехи до Нового года будут однозначно", – сказал он.

В то же время, он отметил, что сейчас нельзя сказать, конкретно на каких направлениях будет наступление. "Это может быть Луганская область, может быть и Херсонская или Запорожская. Если мы говорим об успехах в Херсонской и Запорожской областях, то очевидно, что дальше мы выходим в Крым", - добавил эксперт.

По его словам, ситуация на левом берегу Херсонской области у россиян не такая уж радужная, как они бы этого хотели.

"У них есть проблема, потому что наши HIMARS уже фактически добивают почти до самого Крыма. А это означает, что любой командный пункт, склад с боеприпасами, система управления связи, любая логистика находится под высокоточными ударами. Это значит, что Украина уже начала подготовку к предстоящим операциям", - добавил Самусь.

Напомним, по данным британской разведки, после отступления из Херсона российские войска укрепляются на новых рубежах ближе к Крыму. В Геническе будет находиться новый штаб кафиров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна России против Украины