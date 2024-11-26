Успіхи РФ на заході Донецької області не означають крах лінії фронту для ЗСУ, - ISW

У звіті зазначається, що наступальні дії росіян на заході Донецької області не означають автоматичного розвалу українського фронту.

Нещодавні механізовані атаки РФ з елементами десантно-штурмових військ (ДШВ) на північний схід від Вугледара, схоже, узгоджуються з механізованими атаками Східного військового округу (СВО) біля Великої Новосілки. Це додатково підтверджує оцінку ISW, що підрозділи СВО та ДШВ наразі проводять спільні наступальні операції в цьому секторі на заході Донецької області.

В Інституті переконані, що здатність російських військ до подальшого просування до кордонів Запорізької та Дніпропетровської областей, переважно буде залежати від того, чи продовжить командування російського Східного та Південного військового округу успішно координувати бойові операції на своїх ділянках фронту.

Крім того, йдеться у звіті, навіть якщо російські війська зможуть досягти всіх зазначених вище оперативних цілей, російським військам буде потрібно захопити понад 8 тисяч км2 території, щоб досягти визначеного Москвою завдання - захоплення всієї Донецької області.

Потенційне просування російських військ на південний схід Дніпропетровської області, з огляду на історичні дані про наступальні дії Росії, навряд чи буде швидким та не буде загрожуватиме центральним українським військовим об'єктам або великим містам упродовж кампанії взимку 2024-2025 років.

"Український театр військових дій великий, і тактичні успіхи Росії на заході Донецької області не повинні викликати надмірну паніку в короткостроковій перспективі. Успіхи РФ залишаються тактичними, російські війська ще не відновили оперативний маневр на полі бою. Нинішні російські наступальні дії можуть не досягти своїх оперативних цілей, як це сталося під час перших російських фронтальних атак на Часів Яр і Покровськ на початку 2024 року", - зазначають в ISW.

Загроза оточення Великої Новосілки

В ISW зазначили, що російські війська продовжують досягати істотних тактичних успіхів на заході Донецької області та наближаються до оточення Великої Новосілки і просування до важливих українських наземних ліній зв'язку, що забезпечують решту західної частини Донецької області та ведуть до східних районів Дніпропетровської та Запорізької областей.

На опублікованих 24 листопада геолокаційних знімках видно, як підрозділи російської 5-ї танкової бригади (36-ї АК, Східний військовий округ (СВО) просуваються до східних околиць Великої Новосілки на східніше від кордону Донецької та Запорізької областей.

Кілька російських військових блогерів стверджують, що російські війська також просунулися на північний схід та південний схід від Великої Новосілки. Згідно з повідомленнями, російські підрозділи СВО, зокрема 2-го батальйону 37-ї мотострілецької бригади (36-й АК, СВО), просуваються на околиці Великої Новосілки.

Окупація Курахового та сусідніх сіл

Російські війська також продовжують зусилля з ліквідації невеликого розташування на схід від дороги О0510 Курахове-Велика Новосілка (на південний схід від Курахового і на північний схід від Вугледара). Оприлюднені 25 листопада геолокаційні кадри вказують на те, що підрозділи російської 5-ї мотострілецької бригади (51-ша загальновійськова армія (ЗВА), колишній 1-й армійський корпус Донецької Народної Республіки (АК "ДНР")) просунулися до вулиці Перемоги в центрі Курахового.

Кілька російських військових блогерів заявили 25 листопада, що російські війська захопили Романівку (на північний схід від Вугледара) і здобули додаткові позиції в полях навколо населеного пункту.

У звіті зазначається, що ISW наразі не мають підтверджень того, що російські війська діють в межах Романівки. Однак опубліковані 24 листопада геолокаційні кадри демонструють дві окремі російські взводні механізовані атаки на схід від Романівки біля Іллінки та Антонівки, що вказує на те, що під час цих атак російські війська просунулися в напрямку Романівки.

За повідомленнями, механізовану атаку біля Антонівки провели підрозділи 33-го мотострілецького полку (20-та мотострілецька дивізія (8-й АК, Південний військовий округ [ПдВО]). Російські блогери зазначають, що російські сили в цьому районі зосереджені на тому, щоб змусити українські війська відступити на захід у напрямку Костянтинопольського (на північний захід від Вугледара).

Варіанти подальших дій росіян

Раніше ISW вже оцінював, що російське військове командування має кілька потенційних варіантів дій на цій ділянці фронту. Російські здобутки 24 та 25 листопада відповідають двом з окреслених варіантів - спробам просунутися на захід вздовж траси Н15 до лінії Андріївка-Костянтинопіль з Курахового та спробам Росії обійти Велику Новосілку й створити загрозу українським позиціям на сході Запорізької області.

"Російські війська вже захопили позиції вздовж дороги Н15 на сході Курахового та, ймовірно, будуть використовувати нові позиції вздовж вулиці Побєди (що йде на південь перпендикулярно до дороги Н15) для подальшого перекриття і просування на захід через Курахове та вздовж Н15 в напрямку Дачного і Андріївки (обидва на захід від Курахового)", - йдеться у повідомленні.

Нещодавнє просування російських військ до вулиці Перемоги в центрі Курахового свідчить про те, що російські війська перебувають за близько 15 км на схід від Андріївки.

Як російські військові блогери, так і український військовий оглядач Костянтин Машовець, визначили Андріївку як російську оперативну ціль на захід від Курахового. Це пов'язано з тим, що окупація Андріївки надасть російським військам сильнішу позицію, з якої вони зможуть охопити ланцюг населених пунктів вздовж траси О0510 на північний захід та північний схід від Вугледара.

Російські війська можуть продовжити просування на захід вздовж траси Н15 в напрямку Андріївки, одночасно атакуючи розташування ЗСУ на північний схід від Вугледара вздовж лінії Успенівка-Ганнівка-Романівка з наміром змусити українські війська відступити на захід, щоб уникнути оточення.

"Такий маневр може дозволити російським військам захопити тактичні позиції в цьому районі і вирівняти лінію фронту від Сонцівки (на північний захід від Курахового) до Костянтинопольського, розмістивши російські війська приблизно в 23 км на схід від кордону Донецької та Дніпропетровської областей у найближчій точці", - зазначають в Інституті вивчення війни.