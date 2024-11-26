Успехи РФ на западе Донецкой области не означают крах линии фронта для ВСУ, - ISW

В отчете отмечается, что наступательные действия россиян на западе Донецкой области не означают автоматического развала украинского фронта.

Недавние механизированные атаки РФ с элементами десантно-штурмовых войск (ДШВ) к северо-востоку от Угледара, похоже, согласуются с механизированными атаками Восточного военного округа (ВВО) около Великой Новоселки. Это дополнительно подтверждает оценку ISW о том, что подразделения ВВО и ДШВ сейчас проводят совместные наступательные операции в этом секторе на западе Донецкой области.

В Институте убеждены, что способность российских войск к дальнейшему продвижению к границам Запорожской и Днепропетровской областей, преимущественно будет зависеть от того, продолжит ли командование российского Восточного и Южного военного округа успешно координировать боевые операции на своих участках фронта.

Кроме того, говорится в отчете, даже если российские войска смогут достичь всех указанных выше оперативных целей, российским войскам потребуется захватить более 8 тысяч км2 территории, чтобы достичь определенной Москвой задачи - захват всей Донецкой области.

Потенциальное продвижение российских войск на юго-восток Днепропетровской области, учитывая исторические данные о наступательных действиях России, вряд ли будет быстрым и не будет угрожать центральным украинским военным объектам либо крупным городам в течение кампании зимой 2024-2025 годов.

"Украинский театр военных действий большой, и тактические успехи России на западе Донецкой области не должны вызывать чрезмерную панику в краткосрочной перспективе. Успехи РФ остаются тактическими, российские войска еще не возобновили оперативный маневр на поле боя. Нынешние российские наступательные действия могут не достичь своих оперативных целей, как это произошло во время первых российских фронтальных атак на Часов Яр и Покровск в начале 2024 года", - отмечают в ISW.

Угроза окружения Великой Новоселки

В ISW отметили, что российские войска продолжают достигать существенных тактических успехов на западе Донецкой области и приближаются к окружению Великой Новоселки и продвижению к важным украинским наземным линиям связи, которые обеспечивают остальную западную часть Донецкой области и ведут в восточные районы Днепропетровской и Запорожской областей.

На опубликованных 24 ноября геолокационных снимках видно, как подразделения российской 5-й танковой бригады (36-й АК, Восточный военный округ (ВВО) продвигаются к восточным окраинам Великой Новоселки восточнее границы Донецкой и Запорожской областей.

Несколько российских военных блогеров утверждают, что российские войска также продвинулись на северо-восток и юго-восток от Великой Новоселки. Согласно сообщениям, российские подразделения ВВО, в частности 2-го батальона 37-й мотострелковой бригады (36-й АК, ВВО), продвигаются на окраину Великой Новоселки.

Оккупация Курахово и близлежащих сел

Российские войска также продолжают усилия по ликвидации небольшого расположения к востоку от дороги О0510 Курахово-Великая Новоселка (к юго-востоку от Курахово и к северо-востоку от Угледара). Обнародованные 25 ноября геолокационные кадры указывают на то, что подразделения российской 5-й мотострелковой бригады (51-я общевойсковая армия (ОВА), бывший 1-й армейский корпус Донецкой Народной Республики (АК "ДНР")) продвинулись к улице Победы в центре Курахово.

Несколько российских военных блогеров заявили 25 ноября, что российские войска захватили Романовку (к северо-востоку от Угледара) и получили дополнительные позиции в полях вокруг населенного пункта.

В отчете отмечается, что ISW пока не имеют подтверждений того, что российские войска действуют в пределах Романовки. Однако опубликованные 24 ноября геолокационные кадры демонстрируют две отдельные российские взводные механизированные атаки к востоку от Романовки у Ильинки и Антоновки, что указывает на то, что во время этих атак российские войска продвинулись в направлении Романовки.

Согласно сообщениям, механизированную атаку вблизи Антоновки провели подразделения 33-го мотострелкового полка (20-я мотострелковая дивизия (8-й АК, Южный военный округ [ЮВО]). Российские военные блогеры отмечают, что российские силы в этом районе сосредоточены на том, чтобы заставить ВСУ отступить на запад в направлении Константинопольского (северо-западнее Угледара).

Варианты дальнейших действий россиян

Ранее ISW уже оценивал, что у российского военного командования есть несколько потенциальных вариантов действий на этом участке фронта. Российские достижения 24 и 25 ноября соответствуют двум из описанных вариантов - попыткам продвинуться на запад вдоль трассы Н15 к линии Андреевка-Константинополь из Курахово и попыткам России обойти Большую Новоселку и создать угрозу украинским позициям на востоке Запорожской области.

"Российские войска уже захватили позиции вдоль дороги Н15 на востоке Курахово и, вероятно, будут использовать новые позиции вдоль улицы Победы (идущей на юг перпендикулярно к дороге Н15) для дальнейшего перекрытия и продвижения на запад через Курахово и вдоль Н15 в направлении Дачного и Андреевки (оба на запад от Курахово)", - говорится в сообщении.

Недавнее продвижение российских войск к улице Победы в центре Курахово свидетельствует о том, что российские войска находятся в около 15 км к востоку от Андреевки.

Как российские военные блогеры, так и украинский военный обозреватель Константин Машовец, определили Андреевку как российскую оперативную цель к западу от Курахово. Это связано с тем, что оккупация Андреевки предоставит российским войскам более сильную позицию, с которой они смогут охватить цепь населенных пунктов вдоль трассы О0510 на северо-запад и северо-восток от Угледара.

Российские войска могут продолжить продвижение на запад вдоль трассы Н15 в направлении Андреевки, одновременно атакуя расположение ВСУ к северо-востоку от Угледара вдоль линии Успеновка-Ганновка-Романовка с намерением заставить украинские войска отступить на запад, чтобы избежать окружения.

"Такой маневр может позволить российским войскам захватить тактические позиции в этом районе и выровнять линию фронта от Сонцевки (к северо-западу от Курахово) до Константинопольского, разместив российские войска примерно в 23 км к востоку от границы Донецкой и Днепропетровской областей в ближайшей точке", - отмечают в Институте изучения войны.