Успіхи РФ на фронті не виправдовують її людські та матеріальні втрати, - ISW

Зазначається, що під час інтенсивних російських наступальних операцій у вересні та жовтні, війська РФ втратили майже 200 танків, понад 650 бронемашин і близько 80 тисяч солдатів. Натомість ворог захопив приблизно 1500 квадратних кілометрів території України.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі в інтерв'ю виданню The Telegraph 9 листопада заявив, що за оцінками британської військової розвідки, російські втрати у жовтні "сягнули нового максимуму". Середньодобові втрати російських військ у жовтні 2024 року становили 1345 військовослужбовців на день або близько 41 980 загиблих.

Британське Міноборони, посилаючись на дані Генштабу ЗСУ, раніше повідомляло, що у вересні 2024 року російські війська зазнали рекордно високих середньодобових втрат - 1271 військовослужбовець на день, або близько 38 130 жертв.

Таким чином, йдеться у звіті ISW, за останні два місяці російські війська втратили приблизно 80 110 солдатів. Це приблизно на 20 тисяч більше, ніж війська США за майже 20 років операцій в Іраку та Афганістані.

Рекордне просування

Зібрані засновником нідерландського сайту розвідки Oryx Якубом Яновським дані вказують на те, що у вересні та жовтні російські війська також втратили 197 танків, 661 бронетранспортер і 65 артилерійських систем калібром понад 100 мм по всій лінії фронту.

В обмін на ці втрати, російські війська за останні два місяці захопили та відвоювали загалом 1517 км2 на території України і в Курській області.

За останні два місяці війська РФ активізували наступальні операції біля Куп'янська Харківської області, а також Селидового, Курахового і Вугледара Донецької області. Їм вдалося просунутися трохи далі, ніж за всі останні два роки.

Також нещодавно росіяни захопили Вугледар і Селидове, але ще не досягли оперативно значущих успіхів, оскільки просунулися здебільшого по відкритих полях і невеликих населених пунктах.

"Якщо Збройні сили України не зупинять ці наступальні операції, російські війська зрештою досягнуть оперативно значущих успіхів. Однак військові РФ не можуть зазнавати таких втрат нескінченно довго, особливо для таких обмежених перемог. ISW раніше наводив дані, які вказують на те, що російські війська лише у Покровському районі з жовтня 2023 року втратили щонайменше п'ять дивізій бронетехніки і танків", - йдеться у звіті.

Невічні колосальні втрати

В ISW також зазначили, що російські війська, ймовірно, накопичили велику кількість техніки на пріоритетних ділянках фронту. Однак скорочення запасів танків і бронемашин радянських часів, а також поточні темпи виробництва бронетехніки, ймовірно, зроблять такі втрати непомірно великими у довгостроковій перспективі.

Міністр оборони США Ллойд Остін 31 жовтня заявив, що армія РФ втрачає близько 1200 солдатів на день, що за підсумками місяця становить 36 тисяч людей.

Нещодавно Інститут вивчення війни помітив ознаки того, що російська армія намагається набрати достатню кількість солдатів, щоб замінити втрати на фронті. Російський диктатор Володимир Путін визнав постійний дефіцит робочої сили в Росії та залежність від мігрантів у вирішенні цього питання під час свого виступу на Валдайському форумі 7 листопада.

В ISW зазначили, що Росія залежить від примусу мігрантів до вступу в армію, щоб задовольнити свої потреби у робочій силі. Армія РФ майже напевно не зможе нескінченно довго витримувати рівень щоденних втрат у понад 1200 осіб, доки Путін намагатиметься уникнути чергового примусового призову резервістів.

"Навіть примусова мобілізація резервістів не вирішить більшу проблему, з якою, очевидно, стикається Путін, - знайти достатню кількість людей для роботи в російських галузях промисловості й одночасно утримувати фронт", - констатують в ISW.

"Штурмове м'ясо"

Окремі російські військові блогери продовжують скаржитися на непропорційно високі втрати особового складу, а більш широке невдоволення втратами у російській ультранаціоналістичній спільноті блогерів, також може вплинути на розрахунки Путіна в майбутньому.

Колишній російський інструктор штрафних військових частин "Шторм-Z" і блогер поскаржився, що підготовка штурмовиків займає щонайменше шість місяців. Однак російське військове командування розглядає штурмовиків в якості "м'яса", що не потребує високого рівня підготовки й основним завданням якого є "ловити безпілотники та уламки".

За словами блогера, втрати російської піхоти є високими через російську тактику надсилання невеликих штурмових груп кількома послідовними хвилями у спробі придушити ЗСУ. Він назвав цю тактику "недолугою" та "неправильно організованою" і дійшов висновку, що російські успіхи "не виглядають пропорційними безповоротно витраченим ресурсам - людським і матеріальним".

Російська спільнота військових блогерів нещодавно розкритикувала загибель операторів спеціалізованих безпілотників, яких командири відправили на штурми в якості покарання.

"А постійне використання російських військовослужбовців, особливо спеціалізованих військ, в неорганізованих, з високим рівнем відсіву, піхотних "м'ясних" штурмах, які призводять до непропорційно малих успіхів, може продовжувати викликати обурення спільноти блогерів - групи, щодо якої Кремль продемонстрував свою особливо чутливу позицію", - зазначили в ISW.