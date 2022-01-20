Успеть до весны. Почему Россия спешит закончить переговоры с Западом

Россия требует от Запада поскорее закончить переговоры о "гарантиях безопасности". В чем причина этой спешки и повышает ли это риск нового масштабного вторжения в Украину – подробнее в материале РБК-Украина.

На протяжении последних нескольких недель стала очень заметной спешка официальной Москвы, которая пытается заставить Запад решить вопрос с так называемыми "гарантиями безопасности России" как можно скорее. Еще в середине декабря президент РФ Владимир Путин заявлял, что переговоры по этому вопросу должны начаться "безотлагательно" и "незамедлительно".

Уже после первого раунда переговоров, состоявшихся в Женеве 10 января, глава российской делегации Сергей Рябков заявил, что этот процесс не может продолжаться "месяцы и годы". Похожие месседжи от российских топ-чиновников звучат регулярно.

Такая постановка вопроса не может не удивлять, ведь особых внешних факторов, принуждающих Россию к спешке, не наблюдается. Ситуация на Донбассе и в Украине в целом сейчас не особо отличается от той, которая была, например, в начале 2021 года. Не изменился и баланс сил в глобальном, планетарном масштабе. Потому вдобавок к вечному вопросу "хотят ли русские войны?" появляется еще один: "куда русские так спешат?"

Затянувшаяся эскалация

Три раунда переговоров между Россией и странами Запада, состоявшиеся на прошлой неделе, закончились без видимых результатов. Обе стороны целиком и полностью остались на прежних позициях, многократно подтвердив это журналистам.

Сейчас и Москва, и Вашингтон (вместе с союзниками) ждут шагов друг от друга. Так, Россия требует письменного и "постатейного" ответа от американцев и других стран-членов НАТО на переданные им в декабре проекты соглашений по "гарантиям безопасности". "Мы не будем ждать бесконечно, а планы замотать этот процесс, конечно же, существуют", – заявил 14 января глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров (фото: GettyImages)

В свою очередь, в США и НАТО полагают, что все необходимые ответы россиянам они уже дали еще на самих переговорах. О том, что никто не будет отказываться от расширения НАТО на Восток, прекращать сотрудничество с Украиной, выводить силы Альянса из стран Восточной Европы и удовлетворять другие "хотелки" России.

Более того, все эти вопросы в принципе не являются предметом для дискуссии и о каком-то "постатейном" ответе на российские документы речь вообще идти не может. Ведь в таком случае России де-факто удалось бы передавить Запад, навязать собственную повестку переговоров и, естественно, представить это как свою тактическую победу.

В США и Европе это прекрасно понимают, предлагая взамен обсудить более предметные и реалистичные идеи, вроде взаимного контроля вооружений и военных учений в приграничных регионах – что в свою очередь, не подходит Москве.

По сути, все участники переговоров считают, что на данный момент мяч находится на стороне поля оппонентов – в таких условиях, безусловно, сложно рассчитывать на какой-то диалог. Тем более, Россия применяет популярную на любых торгах тактику, пытаясь искусственно создать у оппонентов дефицит времени и заставить их ошибаться.

"Мы уже убедились за восемь лет, что когда Россия хочет чего-то добиться, она это делает за счет тактики блицкрига", – сказала РБК-Украина аналитик Фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина.

В пример она привела заключение первых и вторых Минских соглашений, в сентябре 2014-го и в феврале 2015-го соответственно. Украина тогда была вынуждена пойти на их подписание под давлением военных поражений под Иловайском и Дебальцево и в условиях острого дефицита времени.

Кроме того, отметила Золкина, в США и Европе есть четко прописанные процедуры принятия решений, которые в любом случае занимают некоторое время. И РФ, где все стратегические решения, напротив, принимаются единолично Путиным, воспринимает это как слабость и пытается ей воспользоваться.

В России все стратегические решения принимает лично Путин (фото: GettyImages)

Вероятно, Россию может поджимать и сам факт того, что эскалация у украинских границ продолжается уже несколько месяцев. Даже далекому от военной науки человеку очевидно, что любое наступление имеет больше шансов на успех, если оно происходит внезапно.

Тогда как сейчас дислокация и возможные планы российской армии и военно-политического руководства РФ во всем мире обсуждаются уже несколько месяцев, а Украина продолжает получать необходимое для самообороны вооружение от союзников.

"Россия может потерять инициативу, потому что если войска стоят у границы так долго, то это начнет восприниматься уже как новый элемент дислокации сил, как новая реальность, а не как угроза", – сказала изданию Золкина.

А угроза новой масштабной агрессии против Украины – пока что главный аргумент России на всех переговорах, и если она перестанет влиять на Запад так остро, как сейчас, это может сломать Москве всю ее долгую игру.

Погода и дипломатия

У российской спешки может быть еще один фактор – погодные условия. Еще накануне женевской встречи The New York Times со ссылкой на свои источники в американской власти написала, что временные рамки для наступления у российской армии ограничены, они определяются температурой и состоянием верхнего слоя грунта.

И если земля не замерзнет, то Путину придется отложить свое наступление, как минимум до февраля. Более того, как сообщало издание, администрация Джо Байдена даже привлекала метеорологов к прогнозированию погоды в Украине в ближайшие недели.

Западные разведки считают, что Россия может вскоре начать вторжение в Украину (фото: facebook.com / mod.mil.rus)

Военный эксперт Олег Жданов в разговоре с РБК-Украина подтвердил важность погодного фактора для планирования военной кампании. "Как говорят, погода – это половина успеха. Время с конца зимы и до середины весны, даже до мая – это наихудший вариант начала кампании, вы просто завязнете в бездорожье", – сказал он.

Напротив, наилучшее время для наступления, по словам эксперта – период с конца весны по начало осени. Впрочем, возможна и чисто зимняя блицкриг-кампания, когда температура будет -5 градусов и ниже – однако она требует очень тщательной и долгой подготовки.

Тем временем, согласно общедоступным месячным прогнозам погоды, в ближайшие дни в Украине действительно наступит похолодание. В значительной части страны, в том числе и в прилегающих к территории РФ регионах, температура некоторое время стабильно будет держаться ниже нуля, что как раз делает наступление именно в этот период более вероятным.

Да и в целом, зима и отопительный сезон – традиционно непростое для Украины время, когда она особо уязвима, в том числе и перед потенциальным финансово-экономическим кризисом, который неизбежно наступит в случае новой волны российской агрессии.

Но в любом случае, перед тем как начинать новое вторжение в Украину, российской власти надо будет выйти из текущих переговоров с Западом. По словам Марии Золкиной, Москва приложила столько усилий к тому, чтобы довести Запад до переговоров, что из этого можно сделать вывод: сейчас россияне больше хотят договариваться, чем воевать (хотя фактор иррациональности в действиях Кремля, безусловно, нельзя не учитывать).

В то же время, многие информированные собеседники РБК-Украина в последнее время склоняются к тому, что главной и изначальной целью РФ все-таки всегда был срыв переговоров.

Россия внезапно проводит учения с Беларусью (фото: facebook.com / mod.mil.rus)

Естественно, при этом Москва во всем будет обвинять Запад, который не согласился на ее требования ("не хочет мира" в версии российских властей и пропаганды), следовательно, теперь России просто не остается другого выхода, кроме давно анонсированного "военного ответа". И то, что российские дипломаты так подгоняют своих западных визави, в эту логику вполне укладывается.

"Если ты не ставишь перед собой цель договориться, то ты будешь спешить, понимая, что оттягивать – нерационально, что это противоречит твоему интересу – как можно скорее начать военную кампанию, провокационные действия и т.д. А диалог, переговоры – это только оправдание, отмазка, мол, "мы сделали все возможное для мира", – сказал РБК-Украина первый замдиректора Центра "Новая Европа" Сергей Солодкий.

По его словам, Запад вполне понимает, что РФ действительно настроена решительно и угрожает реальным планом военных действий против Украины. Однако время играет против страны-агрессора, и через месяц-два ее угрозы станут не настолько эффективными, как сейчас.

Вопросы о причинах спешки Москвы и вероятности того, что эти переговоры будут ею использованы лишь как оправдание будущей агрессии, РБК-Украина задало и госсекретарю США Энтони Блинкену во время его вчерашнего визита в Киев.

"Я не могу прочесть мысли президента Путина", – ответил Блинкен, повторив тезис о том, что России предлагаются два варианта. Либо идти по пути переговоров, либо по пути эскалации, которая будет иметь соответствующие последствия.

Возможно, какие-то выводы о выбранном Москвой пути можно будет сделать уже в эту пятницу, 21 января, когда Блинкен в Женеве проведет очередную встречу с Лавровым.