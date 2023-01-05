Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської лаври повернули в управління держави

Він зазначив, що ці дві культові споруди були передані у почасове безоплатне користування УПЦ з 2016 року згідно з договором, термін якого сплинув 31 грудня 2022 року.

За словами Ткаченка, комісія для приймання-передачі розпочала свою роботу 2 січня, вона займалася інвентаризацією майна, а також складанням акту технічного огляду двох будівель. Вона забезпечила комплексний опис майна Успенського собору та Трапезної церкви, стан іконостасів, та ікон, іншого майна, що не можна відокремити від культових будівель, щоб повернути його балансоутримувачу.

За підсумками роботи був підписаний відповідний Акт повернення будівель зі сторони УПЦ.

Ткаченко зазначив, що на останнє засідання комісії не з’явився митрополит Павло, який мав підписати Акт. Проте це перешкоджає поверненню державного майна. Відсутність митрополита запротокольовано членами Комісії, а самі Акти, які підписані з боку Заповідника, направлено іншій стороні на ознайомлення.

Нагадаємо, 2 грудня РНБО ввела санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та колишнього нардепа Вадима Новинського.

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