Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры вернули в управление государства

Он отметил, что эти два культовых сооружения были переданы во повременное безвозмездное пользование УПЦ с 2016 года согласно договору, срок которого истек 31 декабря 2022 года.

По словам Ткаченко, комиссия для приема-передачи начала свою работу 2 января, она занималась инвентаризацией имущества, а также составлением акта технического осмотра двух зданий. Она обеспечила комплексное описание имущества Успенского собора и Трапезной церкви, состояние иконостасов и икон, другого имущества, которое нельзя отделить от культовых зданий, чтобы вернуть его балансодержателю.

По итогам работы был подписан соответствующий акт возврата зданий со стороны УПЦ.

Ткаченко отметил, что на последнее заседание комиссии не явился митрополит Павел, который должен был подписать акт. Однако это не препятствует возвращению государственного имущества. Отсутствие митрополита запротоколировано членами Комиссии, а сами Акты, подписанные со стороны Заповедника, направлены другой стороне для ознакомления.

Напомним, 2 декабря СНБО ввел санкции против наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя) и бывшего нардепа Вадима Новинского.

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