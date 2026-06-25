Успенський собор в Києві консервували після обстрілу, з ремонтом допоможе Швейцарія

Успенський собор Києво-Печерської лаври, який найбільше постраждав від атаки російських безпілотників, уже законсервували для захисту від негоди. Наразі готується план його повного відновлення.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram-канал.
За словами глави держави, першочергові роботи на об'єкті вже завершено. Подальша реставрація стане завданням одразу кількох профільних відомств.
"Вже завершені роботи по консервації Успенського собору, який був найбільше пошкоджений російськими дронами. Дах собору перекритий, щоб стан будівлі не погіршився через погодні умови. Готуємо відновлення собору, і це вже відповідальність, зокрема, Міністерства культури України та МЗС", - зазначив Зеленський.
Президент також підкреслив, що до фінансування ремонтних робіт долучаться міжнародні партнери. Відповідних домовленостей було досягнуто під час останніх дипломатичних зустрічей.
"Нещодавно під час зустрічі з президентом Швейцарії ми домовились, що партнери підтримають першочергові кроки з відновлення, і важливо, щоб і повний результат був належним чином забезпечений", - додав він.
Окрім ситуації з Лаврою, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів президенту про роботу рятувальників ДСНС та інших підрозділів МВС під час ліквідації наслідків ворожих ударів в інших регіонах України.
Окрему увагу під час зустрічі приділили оборонним завданням, які виконують бійці Національної гвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби безпосередньо на лінії фронту.
Також міністр відзвітував про заходи з охорони та захисту північних ділянок державного кордону.
Нагадаємо, під час масованого обстрілу України в ніч на 15 червня 2026 року російські окупанти завдали цілеспрямованого удару по історичному центру столиці. Основними цілями ворога стали об'єкти в тій частині Києва, де розташовані Києво-Печерська лавра та "Мистецький Арсенал".
Як згодом СБУ встановила, якими дронами Росія вдарила по Києво-Печерській лаврі, для цієї атаки загарбники використали безпілотники "Герань-2", які є російською версією іранських дронів-камікадзе типу "Шахед". Уламки корпусу та двигуна ворожого БПЛА виявили на місці прильоту в Стефанівському приділі Успенського собору.
Ворожий дрон поцілив прямо в центр даху будівлі о пів на другу ночі, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа на площі 800 квадратних метрів. Вогонь серйозно пошкодив дерев'яні конструкції купола та верхні яруси склепіння. Попри підступний розрахунок ворога повністю знищити унікальний інтер'єр храму, релігійну споруду вдалося врятувати.
Побачити масштаб руйнувань та дізнатися, чи вціліли цінні старовинні реліквії святині, можна в матеріалі РБК-Україна "Який вигляд має Києво-Печерська лавра після атаки: фото ззовні та всередині (репортаж)".