Успенский собор в Киеве консервировали после обстрела, с ремонтом поможет Швейцария

Успенский собор Киево-Печерской лавры, наиболее пострадавший от атаки российских беспилотников, уже законсервировали для защиты от непогоды. В настоящее время готовится план его полного обновления.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал.
По словам главы государства, первоочередные работы на объекте уже завершены. Последующая реставрация станет задачей сразу нескольких профильных ведомств.
"Уже завершены работы по консервации Успенского собора, который был наиболее поврежден российскими дронами. Крыша собора перекрыта, чтобы состояние здания не ухудшилось из-за погодных условий. Готовим восстановление собора, и это уже ответственность, в частности, Министерства культуры Украины и МИД", - отметил Зеленский.
Президент также подчеркнул, что к финансированию ремонтных работ присоединятся международные партнеры. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе последних дипломатических встреч.
"Недавно во время встречи с президентом Швейцарии мы договорились, что партнеры поддержат первоочередные шаги по восстановлению и важно, чтобы и полный результат был должным образом обеспечен", - добавил он.
Кроме ситуации с Лаврой, министр внутренних дел Игорь Клименко доложил президенту о работе спасателей ГСЧС и других подразделений МВД при ликвидации последствий вражеских ударов в других регионах Украины.
Отдельное внимание во время встречи уделили оборонным задачам, выполняемым бойцами Национальной гвардии, Нацполиции и Госпогранслужбы непосредственно на линии фронта.
Также министр отчитался о мерах по охране и защите северных участков государственной границы.
Напомним, во время массированного обстрела Украины в ночь на 15 июня 2026 года российские оккупанты нанесли целенаправленный удар по историческому центру столицы. Основными целями врага стали объекты в той части Киева, где расположены Киево-Печерская лавра и "Мистецький Арсенал".
Как впоследствии СБУ установила, какими дронами Россия ударила по Киево-Печерской лавре, для этой атаки захватчики использовали беспилотники "Герань-2", являющиеся российской версией иранских дронов-камикадзе типа "Шахед". Обломки корпуса и вражеского двигателя БПЛА обнаружили на месте прилета в Стефановском приделе Успенского собора.
Вражеский дрон попал прямо в центр крыши здания в полвторого ночи, в результате чего вспыхнул масштабный пожар на площади 800 квадратных метров. Огонь серьезно повредил деревянные конструкции купола и верхние ярусы свода. Несмотря на коварный расчет врага полностью уничтожить уникальный интерьер храма, религиозное сооружение удалось спасти.
Увидеть масштаб разрушений и узнать, уцелели ли ценные старинные реликвии святыни, можно в материале РБК-Украина "Какой вид выглядит Киево-Печерская лавра после атаки: фото извне и внутри (репортаж)".