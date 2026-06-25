Успенский собор в Киеве консервировали после обстрела, с ремонтом поможет Швейцария

Детали восстановления и помощь партнеров

По словам главы государства, первоочередные работы на объекте уже завершены. Последующая реставрация станет задачей сразу нескольких профильных ведомств.

"Уже завершены работы по консервации Успенского собора, который был наиболее поврежден российскими дронами. Крыша собора перекрыта, чтобы состояние здания не ухудшилось из-за погодных условий. Готовим восстановление собора, и это уже ответственность, в частности, Министерства культуры Украины и МИД", - отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что к финансированию ремонтных работ присоединятся международные партнеры. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе последних дипломатических встреч.

"Недавно во время встречи с президентом Швейцарии мы договорились, что партнеры поддержат первоочередные шаги по восстановлению и важно, чтобы и полный результат был должным образом обеспечен", - добавил он.

Охрана границ и ситуация на фронте

Кроме ситуации с Лаврой, министр внутренних дел Игорь Клименко доложил президенту о работе спасателей ГСЧС и других подразделений МВД при ликвидации последствий вражеских ударов в других регионах Украины.

Отдельное внимание во время встречи уделили оборонным задачам, выполняемым бойцами Национальной гвардии, Нацполиции и Госпогранслужбы непосредственно на линии фронта.

Также министр отчитался о мерах по охране и защите северных участков государственной границы.