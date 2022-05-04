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Не успел покинуть порт. В Николаеве под обстрел попал танкер Сингапура

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Николаев, Среда 04 мая 2022 18:25
Не успел покинуть порт. В Николаеве под обстрел попал танкер Сингапура Фото: в Николаеве под обстрел попал танкер Сингапура (usm.media)
Автор: Наталья Юрченко

Во вторник, 3 мая, в порту Николаева под обстрелы российских оккупантов попал танкер Сингапура. Вероятно, судно обстреляли кассетными боеприпасами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на USM.

Отмечается, что вчера взрывы были слышны по всей береговой линии. По предварительным данным, в иностранный танкер MTM RIO Grande попали кассетным снарядом.

Стоит отметить, что судно пришло в порт Николаева еще до начала войны. В Украине на него должны были погрузить масло. Однако танкер так и не смог покинуть порт.

MTM RIO GRANDE - это танкер для перевозки масла и химгрузов. Судно построено в 2007 году и принадлежит Сингапуру.

Напомним, что в Мариуполе оккупанты захватили в плен моряков либерийского грузового судна.

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