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Не встиг покинути порт. У Миколаєві під обстріл потрапив танкер Сінгапуру

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Миколаїв, Середа 04 травня 2022 18:25
Не встиг покинути порт. У Миколаєві під обстріл потрапив танкер Сінгапуру Фото: у Миколаєві під обстріл потрапив танкер Сінгапуру (usm.media)
Автор: Наталія Юрченко

У вівторок, 3 травня, в порту Миколаєва під обстріли російських окупантів потрапив танкер Сінгапуру. Ймовірно, судно обстріляли касетними боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на USM.

Відзначається, що вчора вибухи були чутні по всій береговій лінії. За попередніми даними, в іноземний танкер MTM RIO Grande потрапили касетним снарядом.

Варто зазначити, що судно прийшло в порт Миколаєва ще до початку війни. В Україні на нього мали завантажити олію. Однак танкер так і не зміг покинути порт.

MTM RIO GRANDE - це танкер для перевезення масла і хімгрузів. Судно побудоване у 2007 році і належить Сінгапуру.

Нагадаємо, що у Маріуполі окупанти захопили в полон моряків ліберійського вантажного судна.

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