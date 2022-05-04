Не встиг покинути порт. У Миколаєві під обстріл потрапив танкер Сінгапуру

У вівторок, 3 травня, в порту Миколаєва під обстріли російських окупантів потрапив танкер Сінгапуру. Ймовірно, судно обстріляли касетними боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на USM .

Відзначається, що вчора вибухи були чутні по всій береговій лінії. За попередніми даними, в іноземний танкер MTM RIO Grande потрапили касетним снарядом.

Варто зазначити, що судно прийшло в порт Миколаєва ще до початку війни. В Україні на нього мали завантажити олію. Однак танкер так і не зміг покинути порт.

MTM RIO GRANDE - це танкер для перевезення масла і хімгрузів. Судно побудоване у 2007 році і належить Сінгапуру.