Усього три кроки. Як повернути гроші, якщо помилилися в платежі за газ

При оплаті за газ може статися так, що помилково внесете гроші на чужий рахунок, не вказуєте номер особового рахунка чи помиляються у цифрах. Проте це можна виправити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис "Нафтогаза України" в Facebook.
Для повернення коштів або перенесення їх на правильний рахунок достатньо:
Документи можна відправити на електронну пошту client@gas.ua або поштою на адресу: 25009, м. Кропивницький, отримувач ТОВ ГК "Нафтогаз України".
Крім того, необхідно додати до пакету документів копію паспорту та ідентифікаційного коду.
У компанії додали, що якщо кошти необхідно повернути на картку, потрібно надіслати довідку з реквізитами банку, а щоб перенести гроші на вірний особовий рахунок - заяву про перенесення.
Раніше повідомлялося, що користувачі мобільних застосунків "Приват24" можуть отримувати повідомлення, в яких дублюються платіжки за газ. Що робити в такому випадку - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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