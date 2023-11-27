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Всего три шага. Как вернуть деньги, если ошиблись в платеже за газ

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

При оплате за газ может случиться так, что ошибочно внесете деньги на чужой счет, не указываете номер лицевого счета или ошибаетесь в цифрах. Однако это можно исправить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Нефтегаза Украины" в Facebook.

Для возврата средств или переноса их на правильный счет достаточно:

  • написать заявление в произвольной форме на возврат переплаты,
  • сделать четкое фото чека с ошибочной оплатой,
  •  передать их одним из удобных для вас способов. 

Документы можно отправить на электронную почту client@gas.ua или по почте по адресу: 25009, г. Кропивницкий, получатель ООО ГК "Нафтогаз Украины".

Кроме того, необходимо добавить к пакету документов копию паспорта и идентификационного кода.

В компании добавили, что если средства необходимо вернуть на карту, нужно прислать справку с реквизитами банка, а чтобы перенести деньги на верный лицевой счет - заявление о переносе.

Ранее сообщалось, что пользователи мобильных приложений Приват24 могут получать сообщения, в которых дублируются платежи за газ. Что делать в таком случае – читайте в материале РБК-Украина.

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