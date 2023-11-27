ua en ru
Пн, 27 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Всего три шага. Как вернуть деньги, если ошиблись в платеже за газ

Понедельник 27 ноября 2023 20:05
UA EN RU
Всего три шага. Как вернуть деньги, если ошиблись в платеже за газ Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

При оплате за газ может случиться так, что ошибочно внесете деньги на чужой счет, не указываете номер лицевого счета или ошибаетесь в цифрах. Однако это можно исправить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Нефтегаза Украины" в Facebook.

Для возврата средств или переноса их на правильный счет достаточно:

  • написать заявление в произвольной форме на возврат переплаты,
  • сделать четкое фото чека с ошибочной оплатой,
  • передать их одним из удобных для вас способов.

Документы можно отправить на электронную почту client@gas.ua или по почте по адресу: 25009, г. Кропивницкий, получатель ООО ГК "Нафтогаз Украины".

Кроме того, необходимо добавить к пакету документов копию паспорта и идентификационного кода.

В компании добавили, что если средства необходимо вернуть на карту, нужно прислать справку с реквизитами банка, а чтобы перенести деньги на верный лицевой счет - заявление о переносе.

Ранее сообщалось, что пользователи мобильных приложений Приват24 могут получать сообщения, в которых дублируются платежи за газ. Что делать в таком случае – читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз Украины Газ
NEWS
Договорились ли Россия и Иран о поставках баллистических ракет: что говорит разведка
Договорились ли Россия и Иран о поставках баллистических ракет: что говорит разведка
DAILY
Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Роксолана Пидласа: Кажется, с мэрами некоторых городов мы живем в разных Украинах