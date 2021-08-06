UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Уснул за рулем: в Волынской области микроавтобус слетел в кювет, есть пострадавшие

Автор: Мария Кучерявец

В Волынской области водитель микроавтобуса уснул за рулем и слетел в кювет. В результате аварии пострадали трое пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сектор коммуникации полиции Волынской области.

"Сегодня утром на автодороге сообщением Горохов-Павловка вблизи села Трубки Mercedes-Benz Sprinter слетел в кювет. Автопроисшествие случилось около 8 часов утра",- говорится в сообщении.

Известно, что за рулем автомобиля находился 31-летний житель Нововолынска. В салоне транспортного средства находились четверо пассажиров.

По предварительным данным, водитель уснул за рулем, что повлекло ДТП.

Указано, что на месте ДТП работала полиция, медики и спасатели, за медицинской помощью обратилось трое пострадавших.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства ДТП. Окончательную причину аварии установит следствие.

Фото: в Волынской области микроавтобус слетел в кювет, есть пострадавшие (vl.npu.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПпострадавшиеВолынская областьАвария