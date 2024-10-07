"Усмішка в небі". У небі над Запоріжжям помітили рідкісне явище (відео)

У неділю, 6 жовтня, у Запоріжжі спостерігалося рідкісне оптичне явище – перевернута веселка, яку також називають "усмішкою у небі". При цьому кольори веселки розташовані у зворотному порядку – від фіолетового вгорі до червоного знизу.

Перевернута веселка у Запоріжжі 6 жовтня (фото - Запорізький обласний центр з гідрометеорології)

Метеорологи зазначають, що така веселка виникає на висоті 7-8 км за наявності перистих хмар, які складаються із кристалів льоду. Сонячні промені мають падати на хмари під певним кутом, щоб розкластися на спектр і відбитися в атмосферу.

Що таке "перевернута веселка"

Перевернута веселка, або зенітна дуга, утворюється через заломлення світла в крижаних кристалах у високих шарах атмосфери. Для виникнення такої веселки Сонце повинно бути високо над горизонтом, приблизно на висоті 58° і більше. Світло, яке проходить через шестикутні плоскі крижані кристали, заломлюється так, що утворюється дуга.

Світло входить в одну грань кристала і виходить через іншу, утворюючи специфічне вигнуте зображення. Ця дуга завжди спрямована догори, на відміну від звичайної веселки, яка має вигнуту частину вниз. Через це вона виглядає "перевернутою".

Це рідкісне оптичне явище часто плутають зі звичайною веселкою, але їхні механізми утворення суттєво відрізняються: веселка утворюється завдяки краплинкам води, а перевернута веселка – через кристали льоду.