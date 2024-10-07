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"Улыбка в небе". В небе над Запорожьем заметили редкое явление (видео)

Фото: Радуга в небе (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Жители Запорожья на выходных наблюдали редкое метеорологическое явление – в небе появилась перевернутая радуга.

В воскресенье, 6 октября, в Запорожье наблюдалось редкое оптическое явление – перевернутая радуга, которую также называют "улыбкой в небе". При этом цвета радуги расположены в обратном порядке – от фиолетового вверху до красного снизу.

Перевернутая радуга в Запорожье 6 октября (фото - Запорожский областной центр по гидрометеорологии)

Метеорологи отмечают, что такая радуга возникает на высоте 7-8 км при наличии перистых облаков, состоящих из кристаллов льда. Солнечные лучи должны падать на облака под определенным углом, чтобы разложиться на спектр и отразиться в атмосфере.

Что такое "перевернутая радуга"

Перевернутая радуга, или зенитная дуга, образуется из-за преломления света в ледяных кристаллах в высоких слоях атмосферы. Для возникновения такой радуги Солнце должно быть высоко над горизонтом примерно на высоте 58° и более. Свет, проходящий через шестиугольные плоские ледяные кристаллы, преломляется так, что образуется дуга.

Свет входит в одну грань кристалла и выходит через другую, образуя специфическое изогнутое изображение. Эта дуга всегда направлена вверх, в отличие от обычной радуги, имеющей изогнутую часть вниз. Поэтому она выглядит "перевернутой".

Это редкое оптическое явление часто путают с обычной радугой, но их механизмы образования существенно отличаются: радуга образуется благодаря каплям воды, а перевернутая радуга через кристаллы льда.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что 6 октября в Киеве было зафиксировано рекордное количество осадков - 30,6 мм, по данным метеостанции геофизической обсерватории. Это на 13,4 мм больше предыдущего рекорда, установленного в 1970 году, когда выпало 17,2 мм осадков.

Также синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в период с 7 по 13 октября, а также – в каких регионах нашей страны следует ожидать снижения температуры воздуха.

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