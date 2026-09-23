Усманов знайшов "канал" для зняття санкцій ЄС через Азербайджан

Туреччина також виступала за зняття обмежень із бізнесмена. Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у листі прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо зазначав, що позицію щодо Усманова підтримують Азербайджан, Казахстан, Киргизстан та Узбекистан.

У регіоні Усманова розглядають як свого неофіційного амбасадора та мецената, який зв'язує Центральну Азію з Європою.

За словами джерела РБК-Україна в дипломатичних колах однієї з країн регіону, саме ці контакти могли бути використані для просування питання про зняття санкцій.

"Причина в тому, що Усманов багато інвестував у Центральну Азію, має спільні інтереси з сім'єю (президента Азербайджану Ільхама - ред.) Алієва. І він використовує цей канал, щоб лобіювати зняття санкцій", – пояснило джерело.