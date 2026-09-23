Усманов знайшов "канал" для зняття санкцій ЄС через Азербайджан

Азербайджан підтримував зняття санкцій ЄС з Алішера Усманова, який має значні бізнесові інтереси в Центральній Азії та зв'язки в регіоні.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Гаманці Путіна. Як Усманов і Фрідман вийшли з-під санкцій ЄС і чому це небезпечно".
Туреччина також виступала за зняття обмежень із бізнесмена. Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у листі прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо зазначав, що позицію щодо Усманова підтримують Азербайджан, Казахстан, Киргизстан та Узбекистан.
У регіоні Усманова розглядають як свого неофіційного амбасадора та мецената, який зв'язує Центральну Азію з Європою.
За словами джерела РБК-Україна в дипломатичних колах однієї з країн регіону, саме ці контакти могли бути використані для просування питання про зняття санкцій.
"Причина в тому, що Усманов багато інвестував у Центральну Азію, має спільні інтереси з сім'єю (президента Азербайджану Ільхама - ред.) Алієва. І він використовує цей канал, щоб лобіювати зняття санкцій", – пояснило джерело.
Рішення ЄС щодо Усманова стало частиною ширшої історії перегляду санкцій проти російських бізнесменів. У центрі уваги опинився не лише він, а й Михайло Фрідман, якого також виключили зі списку обмежень ЄС.
В Україні виступили проти такого рішення. Президент Володимир Зеленський заявив, що на тлі ескалації Росією війни Європа має посилювати санкційний тиск, а не послаблювати його.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга запропонував альтернативу: якщо Усманова та Фрідмана виключать із загального санкційного списку ЄС, окремі країни мають запровадити проти них власні національні обмеження.