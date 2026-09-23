Усманов нашел "канал" для снятия санкций ЕС через Азербайджан

Турция также выступала за снятие ограничений с бизнесмена. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в письме премьер-министру Словакии Роберту Фицо отмечал, что позицию по Усманову поддерживают Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.

В регионе Усманова рассматривают как своего неофициального посла и мецената, связывающего Центральную Азию с Европой.

По словам источника РБК-Украина в дипломатических кругах одной из стран региона, именно эти контакты могли быть использованы для продвижения вопроса о снятии санкций.

"Причина в том, что Усманов много инвестировал в Центральную Азию, имеет общие интересы с семьей (президента Азербайджана Ильхама – ред.) Алиева. И он использует этот канал, чтобы лоббировать снятие санкций", – пояснил источник.