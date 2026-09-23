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Усманов нашел "канал" для снятия санкций ЕС через Азербайджан

15:51 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Науменко aimg Роман Кот
Фото: российский олигарх Алишер Усманов (Getty Images)

Азербайджан поддерживал снятие санкций ЕС с Алишера Усманова, имеющего значительные бизнес-интересы в Центральной Азии и связи в регионе.

Турция также выступала за снятие ограничений с бизнесмена. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в письме премьер-министру Словакии Роберту Фицо отмечал, что позицию по Усманову поддерживают Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.

В регионе Усманова рассматривают как своего неофициального посла и мецената, связывающего Центральную Азию с Европой.

По словам источника РБК-Украина в дипломатических кругах одной из стран региона, именно эти контакты могли быть использованы для продвижения вопроса о снятии санкций.

"Причина в том, что Усманов много инвестировал в Центральную Азию, имеет общие интересы с семьей (президента Азербайджана Ильхама – ред.) Алиева. И он использует этот канал, чтобы лоббировать снятие санкций", – пояснил источник.

Решение ЕС по Усманову стало частью более широкой истории пересмотра санкций против российских бизнесменов. В центре внимания оказался не только он, но и Михаил Фридман, также исключенный из списка ограничений ЕС.

В Украине выступили против такого решения. Президент Владимир Зеленский заявил, что на фоне эскалации Россией войны Европа должна усиливать санкционное давление, а не ослаблять его.

Министр иностранных дел Андрей Сибига предложил альтернативу: если Усманова и Фридмана исключат из общего санкционного списка ЕС, некоторые страны должныввести против них собственные национальные ограничения.

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