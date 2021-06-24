Услугу еМалятко уже можно получить в более 1500 точках доступа

Министерство цифровой трансформации информирует, что количество точек доступа, где можно получить услугу еМалятко , выросло до более 1500. Среди них более 830 центров предоставления административных услуг.

"Количество точек доступа, где можно получить услугу еМалятко, выросло до более 1500 - это 838 ЦПАУ (включая ВРМ и терподразделения), 76 родильных, 587 отделов ГРАГС. А услугу предоставляют более 5000 администраторов", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что год назад, чтобы получить все необходимые услуги для малыша, родителям приходилось тратить до 10 дней на посещение различных госучреждений. Сегодня заказать до 9 услуг в одной можно за 15 минут.

В Минцифры обратили внимание, что администраторы обязательно проходят обучение и только после успешного тестирования могут предоставлять комплексную услугу еМалятко.

"79% заявлений на получение свидетельства о рождении в Украине подаются через еМалятко. Мы постоянно работаем над усовершенствованием услуги. В течение последних четырех недель 100% родителей довольны сервисом. Это самый высокий показатель качества предоставления госуслуг и результат работы тысяч людей", - заявила замминистра цифровой трансформации Людмила Рабчинская.