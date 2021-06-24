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Услугу еМалятко уже можно получить в более 1500 точках доступа

Новина українською →
Украина, Четверг 24 июня 2021 15:54
Услугу еМалятко уже можно получить в более 1500 точках доступа Фото: в Минцифры заявили, что услугу еМалятко можно получить в более 1500 точках доступа (pixabay.com)
Автор: Юлия Струк

Министерство цифровой трансформации информирует, что количество точек доступа, где можно получить услугу еМалятко, выросло до более 1500. Среди них более 830 центров предоставления административных услуг.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Количество точек доступа, где можно получить услугу еМалятко, выросло до более 1500 - это 838 ЦПАУ (включая ВРМ и терподразделения), 76 родильных, 587 отделов ГРАГС. А услугу предоставляют более 5000 администраторов", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что год назад, чтобы получить все необходимые услуги для малыша, родителям приходилось тратить до 10 дней на посещение различных госучреждений. Сегодня заказать до 9 услуг в одной можно за 15 минут.

В Минцифры обратили внимание, что администраторы обязательно проходят обучение и только после успешного тестирования могут предоставлять комплексную услугу еМалятко.

"79% заявлений на получение свидетельства о рождении в Украине подаются через еМалятко. Мы постоянно работаем над усовершенствованием услуги. В течение последних четырех недель 100% родителей довольны сервисом. Это самый высокий показатель качества предоставления госуслуг и результат работы тысяч людей", - заявила замминистра цифровой трансформации Людмила Рабчинская.

Напомним, в начале июня для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, а также Крыма стал доступен сервис еМалятко. С его помощью можно получить украинское свидетельство о рождении онлайн.

Как писало РБК-Украина, в июле 2020 года услуга "еМалятко" стала доступна в Центрах предоставления административных услуг.

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