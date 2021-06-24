Послугу єМалятко вже можна отримати у понад 1500 точках доступу

Міністерство цифрової трансформації інформує, що кількість точок доступу, де можна отримати послугу єМалятко , зросла до понад 1500. Серед них понад 830 центрів надання адміністративних послуг.

"Кількість точок доступу, де можна отримати послугу єМалятко, зросла до понад 1500 - це 838 ЦНАПів (включно з ВРМ і терпідрозділами), 76 пологових, 587 відділів ДРАЦС. А послугу надають понад 5000 адміністраторів", - вказано у повідомленні.

Підкреслюється, що рік тому, щоб отримати всі необхідні послуги для малюка, батькам доводилось витрачати до 10 днів на відвідування різних держустанов. Сьогодні замовити до 9 послуг в одній можна за 15 хвилин.

У Мінцифри звернули увагу, що адміністратори обов'язково проходять навчання і лише після успішного тестування можуть надавати комплексну послугу єМалятко.

"79% заяв на отримання свідоцтва про народження в Україні подаються через єМалятко. Ми постійно працюємо над удосконаленням послуги. Протягом останніх чотирьох тижнів 100% батьків задоволені сервісом. Це найвищий показник якості надання держпослуг і результат роботи тисячі людей", - заявила замміністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська.