"Услуга за услугу": чем для Зеленского закончится скандальный разговор с Трампом

Когда команда Владимира Зеленского организовывала его визит в США и встречу с Дональдом Трампом, они вряд ли предполагали, в какой напряженной обстановки все будет происходить. Украина и Зеленский уже который день не сходят с телеэкранов американских информационных каналов и газетных передовиц.

История якобы с попыткой Трампа оказать давление на Зеленского, чтобы нанести удар по своему на данный момент главному оппоненту на предстоящих выборах, Джо Байдену, продолжает набирать обороты. Главное событие последних суток, помимо личной встречи украинского и американского президентов – публикация стенограммы их июльского телефонного разговора, который и стал отправной точкой всех событий.

Как и предполагалось, непосредственного, озвученного прямым текстом шантажа со стороны Трампа там не оказалось. И вряд ли могло оказаться – иначе он бы точно не дал согласие на публикацию разговора.

Если вынести за скобки взаимные комплименты, критику в адрес Меркель, и признание Зеленского о "генпрокуроре – стопроцентно моем человеке", то, по сути, Трамп попросил украинского коллегу заняться расследованием по делу Байдена, вместе с Руди Джулиани, своим адвокатом, и генпрокурором США Уильямом Барром. И Зеленский в ответ пообещал "поработать над расследованием этого дела". Вопрос о задержке американской военной помощи как возможном инструменте давления на Киев в разговоре вообще не поднимался.

Формат "услуга за услугу", то есть, Украина расследует дела Байдена, а США предоставляют нам помощь, также не проговаривался. Потому американские демократы и продемократические СМИ начали вдаваться в интерпретации прочитанного.

Washington Post, к примеру, обращает внимание даже на то, как мало времени прошло между фразой Трампа о том, как США помогают Украине и его упоминанием фамилии Байдена – таким образом, по мнению издания, американский президент явно подталкивает украинского к определенным действиям. Как доказательство приводится и специфическая манера речи Трампа, который во время обсуждения щекотливых тем не дает прямых указаний, а говорит намеками.

Но самый существенный аргумент, за который ухватились оппоненты Трампа – его слова о том, что генпрокурор США вместе с Джулиани будут непосредственно заниматься делом Байдена вместе с украинцами. А это, уверены сторонники импичмента, явное использование государственной власти в своих частных политических интересах.

"Давайте проясним: формула "услуга за услугу" не нужна для того, чтобы предать нашу страну. Трамп попросил иностранного лидера вмешаться в наши выборы – этого вполне достаточно для предательства", – говорится в совместном заявлении четырех глав комитетов Конгресса.

Естественно, история с Байденом только и интересовала журналистов перед встречей Трампа с Зеленским. Украинский президент в общении с прессой явно очень волновался, тем более, стараясь говорить на английском языке, которым еще не владеет свободно.

Но в целом Зеленский прислушался к многочисленным советам из Украины: не вмешиваться во внутриамериканские разборки и не пытаться использовать эту историю в своих интересах. А еще лучше – вообще поменьше ее комментировать. "Вы все увидели в тексте (стенограммы разговора, - ред.). На меня никто не давил", – заявил Зеленский, подчеркнув, что не хочет быть втянутым в американские выборы как таковые.

Фон событий

Американские политические комментаторы отмечают, что в истории с импичментом есть теневой выгодоприобретатель – конкуренты Джо Байдена внутри самой Демократической партии. В первую очередь, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, которая, по данным соцопросов, сейчас идет на втором месте по популярности среди демократов, вслед за Байденом.

И пока Байден с Трампом будут обливать друг друга грязью, вскрывая новые и новые подробности их "украинской истории", Уоррен на этом фоне будет выглядеть неплохо. Ведь ее с Украиной, которая де-факто становится "токсичной" страной, действительно ничего не связывает.

На данный момент политическая инициатива принадлежит демократам, но начатая ими история с импичментом в конечном счете может обернуться против них самих. Это случится, если Трамп и его союзники раскопают (или просто предадут огласке) подробности украинских связей самого Байдена и его сына.

Впрочем, Трамп, как и его украинский коллега, известен своей "тефлоновостью" – обвинения со стороны оппонентов, как видится, вообще не впечатляют его базовый электорат. Согласно последним опросам, поддержка импичмента президента США не превышает 36-37%, среди электората республиканцев за импичмент выступают только 5% избирателей.

Как утверждает американский историк Аллан Лихтман, известный тем, что правильно предсказал результаты девяти последних президентских выборов в США, единственный шанс демократов выгнать Трампа из Белого дома – провести импичмент. Еще в мае этого года, когда демократы так и не решились начать процедуру импичмента из-за "российского следа" на выборах 2016 года, он рассказывал CNN, что помешать переизбранию Трампа в 2020-м они не смогут.

Лихтман подчеркивал, что импичмент – это не только голосование в Палате представителей, а и постоянный публичный скандал вокруг слушаний в Сенате, новые документы, свидетельства и доказательства. По его мнению, главным фактором поражения демократа Эла Гора на выборах 2000 года стали именно публичные последствия попытки импичмента Билла Клинтона, с которым Гор работал как вице-президент.

Украина во всей этой истории скорее является фоном событий, и говорить о ее субъектности будет явным преувеличением. Украина и украинский президент интересуют американцев лишь в силу своей причастности к большим делам внутренней политики США. И по тому, как пресса общалась с Трампом и Зеленским перед их встречей, это было хорошо заметно. Если бы на месте украинского президента оказался лидер условной Уганды или Лаоса, это мало бы повлияло на общую картинку.

Пока же Зеленский ведет правильную линию, подчеркнуто отказываясь вмешиваться в американские околовыборные дела. Но с приближением даты президентских выборов в США давление на него может только нарастать.