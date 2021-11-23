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В условиях обострения кризисных явлений наиболее конструктивным выглядит план Тимошенко, - эксперт

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Киев, Вторник 23 ноября 2021 15:32
В условиях обострения кризисных явлений наиболее конструктивным выглядит план Тимошенко, - эксперт Фото: лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В условиях обострения кризисных явлений наиболее конструктивной и социально ответственной выглядит команда Тимошенко, не слепо критикующая власть, а пытающаяся доносить профессиональные предложения по стабилизации ситуации в стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление политического эксперта Константина Матвиенко во время пресс-конференции "Углубляется ли кризис в Украине? Новые измерения и аспекты".

"Как наиболее конструктивная и политически ответственная сила действует партия "Батькивщина", то есть она задает вопросы и предлагает ответы на них, которые объективно должны провести нас через отопительный сезон. У нас посевная под угрозой, у нас будут большие проблемы с тарифами и ценами, потому что имеет место и долларовая инфляция. Посмотрите, что делается на рынке недвижимости, продовольствия, энергетики", - заметил Матвиенко.

По его словам, понимая все надвигающиеся на страну и ее граждан угрозы, лидер "Батькивщины", отбросив политические амбиции, нарабатывает совместно с командой и специалистами различных отраслей алгоритмы и возможные пути выхода из кризиса.

"Юлия Тимошенко последовательно, так сказать, максимально сдерживая эмоции, которые переполняют любого профессионала, который видит, насколько неправильно действуют в кризисных условиях те, кто должен действовать профессионально... Она пытается донести эти предложения до действующей власти. Я все еще хочу надеяться, что эти предложения все же будут услышаны", - резюмировал политэксперт.

Напомним, Юлия Тимошенко, считая, что в энергетической сфере Украины сложилась чрезвычайная ситуация, недавно озвучила План неотложных действий по спасению энергетики, который был наработан совместно с экс-министрами энергетики и бывшими руководителями разных направлений энергетической отрасли.

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