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В умовах загострення кризових явищ найбільш конструктивним виглядає план Тимошенко, - експерт

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Київ, Вівторок 23 листопада 2021 15:32
В умовах загострення кризових явищ найбільш конструктивним виглядає план Тимошенко, - експерт Фото: лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (ba.org.ua)
Автор: Наталія Гурковська

В умовах загострення кризових явищ найбільш конструктивною та соціально відповідальною виглядає команди Тимошенко, яка не сліпо критикує владу, а намагається доносити фахові пропозиції для стабілізації ситуації в країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву політичного експерта Костянтина Матвієнка під час прес-конференції "Чи поглиблюється криза в Україні? Нові виміри й аспекти".

"Як найбільш конструктивна й політично відповідальна сила діє партія "Батьківщина", тобто вона ставить питання і пропонує відповіді на них, які об’єктивно мають провести нас через опалювальний сезон. У нас посівна під загрозою, у нас будуть великі проблеми з тарифами і цінами, тому що має ж місце й доларова інфляція. Подивіться, що робиться на ринку нерухомості, продовольства, енергетики", - зауважив Матвієнко.

За його словами, розуміючи всі загрози, які насуваються на країну та її громадян, лідер "Батьківщини", відкинувши політичні амбіції, напрацьовує спільно з командою й фахівцями різних галузей алгоритми та можливі шляхи виходу з кризи.

"Юлія Тимошенко послідовно, так би мовити, максимально стримуючи емоції, які переповнюють будь-якого професіонала, який бачить, на скільки неправильно діють в кризових умовах ті, хто мав би діяти фахово... Вона намагається донести ці пропозиції до чинної влади. Я все ще хочу сподіватися, що ці пропозиції все ж таки будуть почутими", - резюмував політексперт.

Нагадаємо, Юлія Тимошенко, вважаючи, що в енергетичній сфері України склалась надзвичайна ситуація, нещодавно озвучила План невідкладних дій задля порятунку енергетики, який був напрацьований спільно з ексміністрами енергетики та екскерівниками різних напрямів енергетичної галузі.

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