В условиях кризиса нельзя поднимать тарифы на грузоперевозки железной дорогой, - эксперт

От стабильной работы "Укрзализныци" зависит вся экономика страны, и в условиях кризиса нельзя поднимать тарифы на грузоперевозки, поскольку это ударит по базовым отраслям. Об этом в комментариях журналистам заявил экс-заместитель министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко, передает РБК-Украина.

По его словам, горно-металлургический комплекс, как базовая отрасль экономики, является крупнейшим потребителей услуг УЗ, и если сейчас будет поднят тариф на грузоперевозки, как планирует это сделать с 1 апреля, работа отрасли может быть парализована, что негативно скажется на экономике всей страны.

"У нас действует коэффициент "7" - то есть, чтобы перевезти 1 тонну готового экспортного проката надо перевезти 7 тонн других грузов - железная руда, концентрат, агломерат, кокс и коксующийся уголь, ферросплавы и ферросплавное сырье (марганцевая руда, концентрат, агломерат и тот же кокс), огнеупоры и огнеупорное сырье, флюсы, металлолом, электроды, трубная заготовка, продукция и сырье для цветной металлургии - и это еще не полный перечень. Достаточно остановить какой-то из этих потоков - и отрасль остановится, а вместе с тем прекратится экспорт продукции, поступление валюты в Украину, и усилятся проблемы с гривной, и без того переживающей сейчас не лучшие времена", - объяснил Грищенко.

Он также отметил, что ранее отрасль ГМК выводилась из кризисных ситуаций путем взаимных договоренностей между предприятиями и природными монополиями не поднимать тарифы, не сокращать рабочие места, подчеркнув ключевую роль представителей власти в достижении таких договоренностей.

"Из предыдущих кризисов мы выводили ГМК путем подписания собственниками предприятий и природными монополистами (энергетики, транспортники) при участии правительства соответствующих Меморандумов. Это касается и химической отрасли. Принимались обязательства не поднимать тарифы, не сокращать рабочие места, рассчитываться с бюджетом и т.п. Одним словом - помнить, что мы все в одной лодке, которую нельзя раскачивать. Вот эти проверенные рецепты и надо применить сегодня. Завтра может быть поздно", - добавил Грищенко.

Напомним, ранее Грищенко заявил, что для уменьшения угрозы кризиса в ГМК Украина должна возобновлять сырьевую базу и наращивать производство кокса для поддержки отечественной металлургии.

Как писало РБК-Украина, по словам члена экспертного совета при Министерстве инфраструктуры Валерия Ткачева, вводить с 1 апреля новые правила грузоперевозок неприемлемо и может окончательно добить бизнес, который сейчас испытывают трудности из-за карантина.