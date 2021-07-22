Условия въезда в Словакию и Молдову изменены: что нужно знать украинцам

Словакия отменяет введенные ранее ограничения на въезд для граждан Украины. Однако перед поездкой в Молдову необходимо знать о ряде новых правил при пересечении границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Государственной пограничной службы Украины.
Так, украинцы могут въезжать на территорию Словацкой Республики на общих условиях, которые действовали до введения карантинных ограничений.
Также граждане Украины должны придерживаться требований, определенных Министерством здравоохранения Словацкой Республики - пройти полный курс вакцинации или самоизоляцию.
Отныне Молдова будет устанавливать список стран с высоким или низким эпидемиологическим риском COVID-19. Список стран, отнесенных к "красной" или "зеленой" зоне, будет обновляться еженедельно (в пятницу), его будут публиковать на официальных сайтах государственных органов.
Гражданам, которые будут прибывать в Молдову из стран "зеленой" зоны, где находились течение последних 14 дней, необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы.
Те граждане, которые будут прибывать в Молдову из стран "зеленой" зоны без отрицательного результата ПЦР-теста, обязаны проходить 14-дневную самоизоляцию.
Впрочем, люди, которые будут прибывать в Молдову из стран "красной" зоны, будут обязаны пройти самоизоляцию.
В то же время не нужен отрицательный ПЦР-тест, а также 14-дневная самоизоляция при въезде в Молдову для граждан, прошедших полный курс вакцинации, после которого прошло не менее 14 дней (или они имеют документ о наличии антител к COVID-19, который действует в течение 90 суток), детям до 6 лет, гражданам, следующих транзитом по территории Молдовы (при условии, что транзита не будет превышать 24 часов).
Отмечено, что самоизоляцию можно будет прекратить после 7-го дня в случае сдачи ПЦР-теста, результат которого будет отрицательным.
Пограничники обращают внимание на то, что справки об отрицательном результате ПЦР-теста, прохождение курса вакцинации или наличие антител к COVID-19 должны быть на румынском, английском, французском, немецком, итальянском или русском языках.
Напомним, недавно стало известно, что правительство Словакии разрешило въезд в страну для украинских туристов.