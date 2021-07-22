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Условия въезда в Словакию и Молдову изменены: что нужно знать украинцам

Автор: Мария Кучерявец

Словакия отменяет введенные ранее ограничения на въезд для граждан Украины. Однако перед поездкой в ​​Молдову необходимо знать о ряде новых правил при пересечении границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Государственной пограничной службы Украины.

Въезд в Словакию

Так, украинцы могут въезжать на территорию Словацкой Республики на общих условиях, которые действовали до введения карантинных ограничений.

Также граждане Украины должны придерживаться требований, определенных Министерством здравоохранения Словацкой Республики - пройти полный курс вакцинации или самоизоляцию.

Въезд в Молдову

Отныне Молдова будет устанавливать список стран с высоким или низким эпидемиологическим риском COVID-19. Список стран, отнесенных к "красной" или "зеленой" зоне, будет обновляться еженедельно (в пятницу), его будут публиковать на официальных сайтах государственных органов.

Гражданам, которые будут прибывать в Молдову из стран "зеленой" зоны, где находились течение последних 14 дней, необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы.

Те граждане, которые будут прибывать в Молдову из стран "зеленой" зоны без отрицательного результата ПЦР-теста, обязаны проходить 14-дневную самоизоляцию.

Впрочем, люди, которые будут прибывать в Молдову из стран "красной" зоны, будут обязаны пройти самоизоляцию.

В то же время не нужен отрицательный ПЦР-тест, а также 14-дневная самоизоляция при въезде в Молдову для граждан, прошедших полный курс вакцинации, после которого прошло не менее 14 дней (или они имеют документ о наличии антител к COVID-19, который действует в течение 90 суток), детям до 6 лет, гражданам, следующих транзитом по территории Молдовы (при условии, что транзита не будет превышать 24 часов).

Отмечено, что самоизоляцию можно будет прекратить после 7-го дня в случае сдачи ПЦР-теста, результат которого будет отрицательным.

Пограничники обращают внимание на то, что справки об отрицательном результате ПЦР-теста, прохождение курса вакцинации или наличие антител к COVID-19 должны быть на румынском, английском, французском, немецком, итальянском или русском языках.

Напомним, недавно стало известно, что правительство Словакии разрешило въезд в страну для украинских туристов.

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