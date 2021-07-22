Умови в’їзду до Словаччини та Молдови змінено: що потрібно знати українцям

В’їзд до Словаччини

Так, українці можуть в'їжджати на територію Словацької Республіки на загальних умовах, які діяли до введення карантинних обмежень.

Також громадяни України мають дотримуватися вимог, визначених Міністерством охорони здоров’я Словацької Республіки - пройти повний курс вакцинації або самоізоляцію.

В’їзд до Молдови

Відтепер Молдова буде встановлювати список країн з високим або низьким епідеміологічним ризиком COVID-19. Список країн, віднесених до "червоної" або "зеленої" зон, буде оновлюватися щотижня (в п’ятницю), його публікуватимуть на офіційних веб-сторінках державних органів.

Громадянам, які будуть прибувати в Молдову з країн "зеленої" зони, в яких перебували протягом останніх 14 днів, необхідно мати негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не більше ніж за 72 години до перетинання кордону.

Ті громадяни, які будуть прибувати в Молдову з країн "зеленої" зони без негативного результату ПЛР-тесту, зобов’язані проходити 14-денну самоізоляцію.

Втім, особи, які будуть прибувати в Молдову з країн "червоної" зони, зобов’язані пройти самоізоляцію.

Водночас не потрібний негативний ПЛР-тест, а також 14-денна самоізоляція при в’їзді в Молдову для громадян, які пройшли повний курс вакцинації, після якого минуло не менше 14 днів (або мають документ про наявність антитіл до COVID-19, який діє протягом 90 діб), дітям до 6 років, громадянам, що прямують транзитом по території Молдови (при умові, що транзит не буде перевищувати 24 годин).

Зазначено, що самоізоляцію можна буде припинити після 7-го дня у випадку здачі ПЛР-тесту, результат якого буде негативним.

Прикордонники звертають увагу на те, що довідки про негативний результат ПЛР-тест, проходження курсу вакцинації або наявність антитіл до COVID-19 мають бути румунською, англійською, французькою, німецькою, італійською або російською мовами.