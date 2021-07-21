Словакия открылась для украинских туристов: что нужно для въезда
Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Правительство Словакии разрешило въезд в страну для украинских туристов. Для въезда в Словакию потребуется документ, который подтверждает вакцинацию от коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в Twitter.
"Словакия открылась для Украинской, которые прошли полный курс вакцинации. Для тех, кто еще не вакцинировался, въезд возможен с самоизоляцией", - написал он.
Отметим, что до въезда в Словакию заполнить форму по ссылке: https://www.mindop.sk/covid/.
- Регистрация обязательна при каждом въезде на территорию Словакии, кроме:
- полностью привитых лиц (регистрация действительна 6 месяцев);
- лиц, получивших первую дозу любой вакцины (регистрация действительна до 09.08.2021)
- человек в возрасте от 12 до 18 лет (регистрация действительна до 09.08.2021)
- лиц, путешествующих с целью прохождения диагностики или лечения (регистрация действительна 1 неделю).