Условия для саммита в нормандском формате сформировались, - Лавров

Министерство иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что если лидеры "нормандской четверки" готовы провести встречу, то все условия к этому сформировались. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, Россия добивалась того, чтобы участники саммита в нормандском формате уважали собственные решения.

"Если все четыре страны - участницы нормандского формата готовы встречаться 9 декабря, значит условия "созрели". Мы ведь не выделяли какие-то искусственные требования к проведению этой встречи, и единственное, чего мы добивались, это чтобы участники нормандского формата уважали свои собственные решения, которые принимались и в 2015 году, и в 2016 году", - заявил он.

Также он добавил, что Германия и Франция должны повлиять на Украину для принятия дополнительных шагов по выполнению минских соглашений.

"Давайте назовем это условием, которое заключалось в том, чтобы помимо фиксации реализации предыдущих договоренностей участники нового саммита были готовы предпринять дополнительные шаги, которые будут способствовать реализации минских договоренностей в полном объеме. Нас заверяют наши французские и немецкие партнеры, что это в полной мере отражает и их подход, и рассчитываем, что они используют свои отношения с официальным Киевом для того, чтобы они осознали безальтернативность движения именно в направлении полного выполнения минского комплекса мер", - отметил Лавров.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Российской Федерации Владимир Путин считают, что проведение саммита "нормадской четверки" должно реально способствовать скорейшей и полной реализации минских соглашений.

Отметим, саммит в нормандском формате запланирован на 9 декабря и пройдет в Париже. В Офисе президента подтвердили данную информацию.