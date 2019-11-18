Умови для саміту в нормандському форматі сформувалися, - Лавров

Міністерство закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що якщо лідери "нормандської четвірки" готові провести зустріч, то всі умови до цього сформувалися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, Росія домагалася того, щоб учасники саміту в нормандському форматі поважали власні рішення.

"Якщо всі чотири країни - учасниці нормандського формату готові зустрічатися 9 грудня, значить умови "дозріли". Адже ми не виділяли якісь штучні вимоги до проведення цієї зустрічі, і єдине, чого ми домагалися, щоб учасники нормандського формату поважали свої власні рішення, що приймалися і в 2015 році, і у 2016 році", - заявив він.

Також він додав, що Німеччина і Франція мають вплинути на Україну для прийняття додаткових кроків по виконанню мінських угод.

"Давайте назвемо це умовою, яке полягало в тому, щоб крім фіксації реалізації попередніх домовленостей учасники саміту були готові вжити додаткових заходів, які будуть сприяти реалізації мінських домовленостей в повному обсязі. Нас запевняють наші французькі і німецькі партнери, що це повною мірою відображає і їх підхід, і розраховуємо, що вони використовують свої стосунки з офіційним Києвом для того, щоб вони усвідомили безальтернативність руху саме в напрямку повного виконання мінського комплексу заходів", - зазначив Лавров.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон і президент Російської Федерації Володимир Путін вважає, що проведення саміту "нормадской четвірки" має реально сприяти швидкій і повній реалізації мінських угод.

Зазначимо, саміт нормандському форматі запланований на 9 грудня і пройде в Парижі. В Офісі президента підтвердили дану інформацію.