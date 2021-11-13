Условием были выборы. Лукашенко рассказал о "хорошем" предложении Путина по Донбассу

По его словам, он старался содействовать мирному урегулированию и помогать нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Возьмите Володю Зеленского. Как к своему ребенку к нему относился. Он: "Вот это, Александр Григорьевич, куда? Вот это, а это?" Я к нему относился по-человечески, помогал! Но я понимал конфликт: он не любит Путина, не понимает. Путин жестко поставил себя. А я между ними "бегал", думал, все-таки мы же втроем, мы же славяне", - отметил Лукашенко.

Он также вспомнил, как зимой 2015 года после поражения украинской армии в Дебальцево на переговорах с Путиным в Красной Поляне обсуждалась ситуация на Донбассе. И российский президент просил передать тогдашнему украинскому президенту Петру Порошенко, что якобы был готов "сделать все для того, чтобы восстановить нормальную жизнь".

По его словам, условием было - лишь провести в Донбассе выборы.

"Местные органы власти сегодня провели выборы, завтра-послезавтра новое поколение придет и все забудется. Фашисты уничтожили 30 млн человек! Но мы же с немцами общаемся. И Путин предложил хороший вариант. Я поехал к Порошенко, по полочкам разложил. Отказаться - нельзя. Отказался. Почему? Потому что кому-то этот конфликт очень нужен! Мы понимаем сейчас, кому!", - добавил Лукашенко.