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Условие о роспуске "ЛДНР" мешает реализации минских соглашений, - МИД России

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МИД России раскритиковал требование Украины о роспуске "республик Донбасса"

Условие Украины о необходимости роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" мешает реализации минских соглашений. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передают российские СМИ.

По ее словам, условия о роспуске "ЛДНР" якобы подрывают консолидацию украинского общества.

"Наносят удар по первичной задаче: реализации минских договоренностей и создании, по крайней мере, приближении к созданию обновленной атмосферы доверия между людьми, которые проживают на территории Украины, в разных регионах, имеют разные взгляды на будущее украинского общества", - заявила Захарова.

Напомним, на этой неделе по итогам заседания контактной группы в Минске Украина заявила о требовании полностью прекратить огонь на Донбассе и распустить "ЛДНР". Причем, как отметила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер, эти условия должны быть выполнены перед реализацией политической части "Минска".

Кроме того, украинская сторона потребовала вывести войска из ряда оккупированных населенных пунктов Донбасса.

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