Услід за крейсером "Москва": Росія припинила свою участь у PABSEC

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Верховної ради України у Twiter .

"Щойно ми - депутати від Верховної ради України, які зараз воюємо на найбільш проросійському міжнародному майданчику, - асамблеї PABSEC, витравили тварюк з цієї організації", - розповіли в Раді.



Як зазначив учасник делегації народний депутат Олександр Маріковський, над "витравленням" Росії з організації працювала команда на чолі з Анною Пуртовою.

"Щойно зробили неймовірне! Емоційно послали (росіян - ред.) услід за крейсером "Москва", - додав він.