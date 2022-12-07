Вслед за крейсером "Москва": Россия прекратила свое участие в PABSEC

Благодаря деятельности украинской парламентской делегации Россия прекратила свое участие в заседаниях Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (PABSEC).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Верховной рады Украины в Twiter.
"Только что мы - депутаты от Верховной рады Украины, которые сейчас воюем на самой пророссийской международной площадке, - ассамблее PABSEC, вытравили тварей из этой организации", - рассказали в Раде.
Как отметил участник делегации народный депутат Александр Мариковский, над "вытравливанием" России из организации работала команда во главе с Анной Пуртовой.
"Только что сделали невероятное! Эмоционально послали (россиян - ред.) вслед за крейсером "Москва", - добавил он.
Напомним, Россию лишили права голоса в Комитете Конвенции Совета Европы "О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных".
Также напомним, что Российская Федерация больше не будет председательствовать в Комитете мирового наследия ЮНЕСКО.
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