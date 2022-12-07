Услід за крейсером "Москва": Росія припинила свою участь у PABSEC
Завдяки діяльності української парламентської делегації, Росія припинила свою участь у засіданнях Парламентської асамблеї Організації чорноморського економічного співробітництва (PABSEC).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Верховної ради України у Twiter.
"Щойно ми - депутати від Верховної ради України, які зараз воюємо на найбільш проросійському міжнародному майданчику, - асамблеї PABSEC, витравили тварюк з цієї організації", - розповіли в Раді.
Українська делегація, яка зараз працює на міжнародному майданчику PABSEC, (Парламенська Асамблея Організації чорноморського економічного співробітництва) повідомила про те, що російська делегація припинила свою участь у засіданнях PABSEC. pic.twitter.com/0bxDtVma4u— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) December 7, 2022
Як зазначив учасник делегації народний депутат Олександр Маріковський, над "витравленням" Росії з організації працювала команда на чолі з Анною Пуртовою.
"Щойно зробили неймовірне! Емоційно послали (росіян - ред.) услід за крейсером "Москва", - додав він.
Нагадаємо, Росію позбавили права голосу у Комітеті Конвенції Ради Європи "Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних".
Також нагадаємо, що Російська Федерація більше не головуватиме в Комітеті світової спадщини ЮНЕСКО.
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