ua ru
Ср, 07 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Услід за крейсером "Москва": Росія припинила свою участь у PABSEC

Новость на русском →
Туреччина, Середа 07 грудня 2022 16:03
Услід за крейсером "Москва": Росія припинила свою участь у PABSEC Фото: російська делегація припинила участь у PABSEC (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Завдяки діяльності української парламентської делегації, Росія припинила свою участь у засіданнях Парламентської асамблеї Організації чорноморського економічного співробітництва (PABSEC).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Верховної ради України у Twiter.

"Щойно ми - депутати від Верховної ради України, які зараз воюємо на найбільш проросійському міжнародному майданчику, - асамблеї PABSEC, витравили тварюк з цієї організації", - розповіли в Раді.


Як зазначив учасник делегації народний депутат Олександр Маріковський, над "витравленням" Росії з організації працювала команда на чолі з Анною Пуртовою.

"Щойно зробили неймовірне! Емоційно послали (росіян - ред.) услід за крейсером "Москва", - додав він.

Нагадаємо, Росію позбавили права голосу у Комітеті Конвенції Ради Європи "Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних".

Також нагадаємо, що Російська Федерація більше не головуватиме в Комітеті світової спадщини ЮНЕСКО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Російська Федерація
NEWS
Українські бійці ліквідували ще 540 окупантів: названо нові втрати РФ
Українські бійці ліквідували ще 540 окупантів: названо нові втрати РФ
DAILY
Бартош Ціхоцький: Через тижні або місяць у Польщу може прийти нова хвиля біженців з України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Бартош Ціхоцький: Через тижні або місяць у Польщу може прийти нова хвиля біженців з України