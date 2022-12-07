Вслед за крейсером "Москва": Россия прекратила свое участие в PABSEC

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Верховной рады Украины в Twiter .

"Только что мы - депутаты от Верховной рады Украины, которые сейчас воюем на самой пророссийской международной площадке, - ассамблее PABSEC, вытравили тварей из этой организации", - рассказали в Раде.

Украинская делегация, сейчас работающая на международной площадке PABSEC, (Парламенская Ассамблея Организации черноморского экономического сотрудничества) сообщила о том, что российская делегация прекратила свое участие в заседаниях PABSEC. pic.twitter.com/0bxDtVma4u — Верховная Рада Украины (@verkhovna_rada) December 7, 2022



Как отметил участник делегации народный депутат Александр Мариковский, над "вытравливанием" России из организации работала команда во главе с Анной Пуртовой.

"Только что сделали невероятное! Эмоционально послали (россиян - ред.) вслед за крейсером "Москва", - добавил он.