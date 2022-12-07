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Вслед за крейсером "Москва": Россия прекратила свое участие в PABSEC

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Турция, Среда 07 декабря 2022 16:03
Вслед за крейсером "Москва": Россия прекратила свое участие в PABSEC Фото: российская делегация прекратила участие в PABSEC (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Благодаря деятельности украинской парламентской делегации Россия прекратила свое участие в заседаниях Парламентской ассамблеи Организации черноморского экономического сотрудничества (PABSEC).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Верховной рады Украины в Twiter.

"Только что мы - депутаты от Верховной рады Украины, которые сейчас воюем на самой пророссийской международной площадке, - ассамблее PABSEC, вытравили тварей из этой организации", - рассказали в Раде.


Как отметил участник делегации народный депутат Александр Мариковский, над "вытравливанием" России из организации работала команда во главе с Анной Пуртовой.

"Только что сделали невероятное! Эмоционально послали (россиян - ред.) вслед за крейсером "Москва", - добавил он.

Напомним, Россию лишили права голоса в Комитете Конвенции Совета Европы "О защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных".

Также напомним, что Российская Федерация больше не будет председательствовать в Комитете мирового наследия ЮНЕСКО.

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