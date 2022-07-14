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Ускоритель Super Heavy загорелся во время испытаний. Маск прокомментировал инцидент

Новина українською →
Четверг 14 июля 2022 12:32
Ускоритель Super Heavy загорелся во время испытаний. Маск прокомментировал инцидент Фото: Илон Маск, основатель компаний "SpaceX" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Ускоритель Super Heavy охватило пламенем во время недавних испытаний. Илон Маск прокомментировал состояние ракеты-носителя после инцидента.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Илона Маска.

Во время испытаний ракету-носитель Super Heavy Booster 7 охватило пламя. Пожар быстро погасили, однако площадка была временно закрыта в целях безопасности.

Во время последней проверки было подтверждено, что ускоритель в порядке, а основное внимание уделят проверке двигателей.

"Только что был на месте испытаний ускорителя Super Heavy. Повреждения кажутся незначительными, но нам нужно осмотреть все двигатели", - пишет Маск.

Отметим, что испытания проходили в рамках подготовки системы Starship к ее первому орбитальному полету, который был запланирован на июль текущего года.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что SpaceX выполнила очередной успешный запуск ракетоносителя Falcon 9 и вывела на орбиту еще 46 спутников Starlink.

Также недавно телескоп NASA Hubble сфотографировал спиральную галактику CGCG 396-2, которая расположена в созвездии Орион.

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