Ускоритель Super Heavy загорелся во время испытаний. Маск прокомментировал инцидент

Ускоритель Super Heavy охватило пламенем во время недавних испытаний. Илон Маск прокомментировал состояние ракеты-носителя после инцидента.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Илона Маска.

Во время испытаний ракету-носитель Super Heavy Booster 7 охватило пламя. Пожар быстро погасили, однако площадка была временно закрыта в целях безопасности.

Во время последней проверки было подтверждено, что ускоритель в порядке, а основное внимание уделят проверке двигателей.

"Только что был на месте испытаний ускорителя Super Heavy. Повреждения кажутся незначительными, но нам нужно осмотреть все двигатели", - пишет Маск.

Отметим, что испытания проходили в рамках подготовки системы Starship к ее первому орбитальному полету, который был запланирован на июль текущего года.